بالأسماء.. ننشر دوائر محاكمات الإرهاب في العام القضائي الجديد

ينشر موقع صدى البلد بالأسماء دوائر محاكمات الإرهاب التي تم إقرارها من قبل محكمة استئناف القاهرة للعام القضائي الجديد 2023 – 2024، وتبدأ عملها من شهر أكتوبر المقبل.



وتضم الدوائر الجنائية قضاة بمحكمة استئناف القاهرة والتي تم توزيعها كالتالي:



الدائرة الأولى جنائي بدر بالأسبوع الأول والثالث من كل شهر بالعام القضائي الجديد برئاسة المستشار محمد السعيد محمد عبدالعزيز الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمد عزت غريب شوقي ومحمود محمد عبد المنعم زيدان.



والدائرة الثانية جنائي بدر بالأسبوع الثاني من كل شهر بالعام القضائي الجديد برئاسة المستشار محمد محمد محمد عمار وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود حسن ود. علي حسن إبراهيم عمارة..

والدائرة الثالثة جنائي بدر بالأسبوع الرابع من كل شهر بالعام القضائي الجديد برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم محمد عبده وعضوية المستشارين وائل محمد علي يوسف عمران ومحمد نبيل شفيق عبد الرحمن.