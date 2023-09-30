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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بابا الفاتيكان يعين 21 كاردينالا جديدا.. تفاصيل

البابا فرنسيس بابا
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان،  عين اليوم السبت، 21 كاردينالًا جديدًا، ما يرفع كثيرًا نسبة الناخبين الذين اختارهم والذين سيكون لهم الحق في التصويت لاختيار خليفته، وجاء ذلك خلال احتفال يعرف باسم "كونسيستوري"، أُقيم في ساحة القديس بطرس، والكرادلة الذين يعينهم البابا هم "أمراء الكنيسة" ذوو القبعات الحمراء، وهم أقرب مستشاري البابا في الفاتيكان وفي جميع أنحاء العالم.

 

ويوجد الآن 137 من الكرادلة الذين يحق لهم التصويت، واختار البابا نحو 73% منهم، وتقل أعمار 18 من الكرادلة الجدد عن 80 عامًا، وبالتالي يحق لهم بموجب قانون الكنيسة المشاركة في اجتماع سري لانتخاب البابا المقبل بعد وفاة البابا فرنسيس أو استقالته، وهم معروفون باسم (الكرادلة الناخبون)، وتم منح لقب كاردينال للثلاثة الباقين تكريمًا لهم بسبب خدمتهم الطويلة للكنيسة.

 

والكرادلة الجدد من الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والأرجنتين وسويسرا وجنوب إفريقيا وإسبانيا وكولومبيا وجنوب السودان وهونج كونج وبولندا وماليزيا وتنزانيا والبرتغال، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين كاردينال من جنوب السودان والمرة الثانية من ماليزيا، في استمرار لسياسة البابا فرنسيس المتمثلة في منح المزيد من الاعتراف لبلدان غالبًا ما تكون شهدت ويلات الحروب أو حيث يشكل الكاثوليك أقلية.

 

وقال البابا فرنسيس، خلال الاحتفال الذي تلقى فيه كل كاردينال جديد خاتمًا رسميًا وقبعة حمراء: "التنوع ضروري، إنه لا غنى عنه"، كان اجتماع اليوم هو تاسع "كونسيستوري" يعقده البابا منذ انتخابه في عام 2013، واستمر تعيين الكرادلة الجدد على مدى السنوات العشر الماضية، وارتفعت خلالها نسبة الكرادلة الناخبين من آسيا وإفريقيا، بينما انخفضت نسبة الأوروبيين.

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الكنيسة الولايات المتحدة فرنسا إيطاليا

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