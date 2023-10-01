اكتشافات جديدة في كل محافظة.. آثار مصر تبهر العالم

نالت الاكتشافات الاثرية الجديدة جانب كبير واهتمام أكبر من القيادة السياسية التي جعلت هناك اكتشاف أثري جديد في كل محافظة من محافظات مصر كل عدد من الأشهر .

وينشر صدى البلد أبرز الاكتشافات الاثرية خلال السنوات القليلة الماضية .

1- اكتشاف أثري ضخم لتمثال ملكي نادر بمنطقة آثار ميت رهينة في ديسمبر 2019؛ يعود هذا الكشف الأثري النادر لتمثال للملك رمسيس الثاني على هيئة “الكا” رمز القوة والحيوية والروح الكامنة

للمصريين القدماء

2- الكشف عن مقبرة ملكية بمنطقة الوديان الغربية بالبر الغربي بالأقصر، يناير .2023

3- الكشف عن مقبرة رئيس الخزانة “بتاح-م-ويا” في عهد الملك رمسيس الثاني بمنطقة سقارة،

أكتوبر .

4- اكتشاف تمثال ألبو الهول وبقايا مقصورة كالوديوس بجوار معبد دندرة بمحافظة قنا بالإضافة

إلى الكشف عن بقايا مقصورة من الحجر الجيري ترجع إلى العصر الروماني. 5- افتتاح مقبرة وادي المومياوات الذهبية بالواحات البحرية، في نوفمبر ،2021 ضمن سلسلة الافتتاحات التي شهدها مركز الواحات البحرية.