رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد يتفقد المدارس بأول أيام العام الدراسي.. صور

تفقد الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة بلاط اليوم الأحد يرافقه محمد عبد الرازق مدير الإدارة التعليمية عددا من المدارس في أول يوم لبدء العام الدراسي للاطمئنان علي سير منظومة العمل.

وأوضح أنه سيتم المرور على بعض مدارس بالمركز وذلك في إطار المتابعة الدورية علي المدارس وإزالة أي معوقات من شأنها تعرقل سير العملية التعليمية.

وأشاد رئيس المركز بحسن سير العمل والجاهزية التامة بكافة المدارس لاستقبال للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024.

يذكر أن رئيس المركز قد حضر طابور الصباح بمدرسة عين عيش التابعة لإدارة بلاط يرافقه مدير الإدارة التعليمية ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية.

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