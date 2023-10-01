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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لجنة الحمدانية تنفي الشبهة الجنائية وراء الكارثة.. والداخلية العراقية تكشف سبب الفاجعة

كارثة العرس
كارثة العرس

ذكرت وزارة الداخلية العراقية، أن السبب الرئيسي في ‎حريق الحمدانية هو إطلاق الألعاب النارية داخل قاعة الحفلات، وهو ما تسبب في الكارثة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عراقية.

وأعلنت الداخلية العراقية، أن عدد ضحايا ‎حريق الحمدانية 107 قتلى إضافة إلى 82 جريحا.

وقالت لجنة التحقيق بفاجعة الحمدانية ، إن الانهيار السريع للبناية ساهم بعرقلة عمليات الانقاذ.

وأردفت لجنة تحقيق الحمدانية، أن حادث الحريق المفجع الذي راح ضحيته أكثر من ١٠٠ قتيل فضلا عن المصابين، عرضي وغير ومتعمد ولا شبهة جنائية تحوم حوله.

وأوضحت لجنة التحقيق بفاجعة الحمدانية، أن قاعة العرس كانت تتسع لـ500 شخص فقط، وأن من حضر العرس فاق ذلك.

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