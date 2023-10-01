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اللي نسيت تصحي العيال واللي عملت طابور ونيس| المصريون يبدعون في أول يوم مدرسة.. وهذا ما حدث بالمنوفية

أول يوم مدرسة
أول يوم مدرسة

أول يوم مدرسة.. بدأ اليوم الأحد أول أيام العام الدراسي الجديد، وانتظم الطلاب والطالبات بمختلف الأعمار الدراسية المختلفة بجميع المدارس الموجودة علي مستوي الجمهورية.

وينتظر الطلاب أول يوم مدرسة عن اشتياق، لتجهيز ملابس العام الدراسي الجديد مع الشنطة والأدوات الدراسية الجديدة، والتي تشجع الطلاب علي الاجتهاد والتميز في العام الجديد من الدراسة.

وفي أول يوم للمدرسة من كل عام، يتواجد لقطات مختلفة لفرحة الطلاب وأولياء الأمور أثناء التجهيزات لليوم الأول من العام الدراسي، وقد تكون تلك اللقطات مفرحة وكوميدية وفي بعض الأحوال حزينة ومقلقة.

بوكية حلويات في أول يوم مدرسة

وتداول رواد السوشيال ميديا صورة لطالبة صغيرة برفقه والدتها المنتقبة، وهي تقوم بتوصيلها إلي مدرستها، في أول يوم دراسي لها، والملفت للنظر في الصورة هو ظهور "بوكية حلويات" في يد الطالبة.

وحرصت دعاء عادل، ولية أمر الطالبة الصغيرة، علي تشجيع ابنتها في اليوم الدراسي الأول لها بطريقة مميزة ومختلفة، فقامت بإهداء ابنتها بوكية من الحلويات والعصائر وبعض أكياس الشيبسي وغيره من أصناف حلويات الأطفال.

بوكية حلويات في أول يوم مدرسة 

بوكية الحلويات ينال إعجاب الرواد.. وصاحبته تعلق: أنا كبرت امتي

ونالت صورة دعاء وابنتها الصغيرة مع "بوكية الحلويات" إعجاب رواد السوشيال ميديا، والفكرة المبتكرة للاحتفال بابنتها في أول يوم دراسي لها.

وعلقت دعاء علي الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حاسه انى محتاجة أوثق اللحظة دى معرفش بجد انا كبرت كده امتى، انا لسه محفور فى ذاكرتى أول يوم دراسة لسنة أولى ابتدائى وكأنه امبارح فجأة صحيت لقيتنى بحضر ل بنتى".

وتابعت: "ازاى وامتى ! مشاعر متضاربة بجد قلق فرحه خوف مسؤلية، ربنا يبارك فى أولادنا جميعا وينبتهم نباتا حسنا ويقيهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن ويراضى كل الناس ويرزقهم بالذرية الصالحة #عام_دراسى_سعيد".

نسيت أصور ولادي أول يوم مدرسة

وتصدر هاشتاج "أول يوم مدرسة" تريند موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونشر رواد السوشيال ميديا صورًا مع أولادهم الصغار في أول يوم دراسي لهم.

وتصدرت المنشورات الكوميدية بخفة الظل المصرية علي منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتبت إحدي رواد السوشيال ميديا مازحة: "يا جماعة انا نسيت أصور ولادي أول يوم مدرسة وراحت عليا نومة كدة أنا أم طبيعية".

جانب من منشورات رواد السوشيال ميديا 

طابور الصباح علي طريقة “يوميات ونيس”

ونشر أحد رواد السوشيال ميديا فيديو طريف لأم وابناءها، وهم يقفون صفًا في طابور الصباح داخل المنزل، علي طريقة مسلسل “يوميات ونيس” للفنان محمد صبحي. 

وحمل الفيديو حديث كوميدي بين الأم وابناءها، واعطاؤهم نصائح في أول يوم من الدراسة، وتوصيتهم علي الحفاظ علي الأدوات الدراسية الجديدة وملابسهم وكل متعلقاتهم المدرسية.

ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين، لتجسيد الأم وأبناءها لمسلسل “يوميات ونيس” بطريقة عصرية وحديثة مع العصر الحالي لبداية العام الدراسي الجديد. 

طابور الصباح علي طريقة “يوميات ونيس”

 

إنقلاب اتوبيس مدرسة في المنوفية

وعلي جانب أخر من الجانب المشرق والكوميدي من أول يوم في العام الدراسي الجديد، شهدت محافظة المنوفية انقلاب أتوبيس مدرسة خاصة داخل مشروع صرف صحي بقرية شنشور، عقب اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

حيث تبين انقلاب الاتوبيس رقم "م.ب.ع 6953" داخل مشروع قرية شنشور، وتمكن الأهالي من استخراج الطلاب ونقلهم الي مستشفي اشمون، وتم تقديم الإسعافات الأولية للأطفال المصابين وخروج 5 أطفال والسائق والمشرفة من المستشفي، وتم احتجاز طفلين آخرين لإجراء الأشعة والتحاليل.

انقلاب اتوبيس المدرسة 

 أسماء المصابين في إنقلاب اتوبيس المنوفية

وأصيب في حادث انقلاب اتوبيس المدرسة، 7 طلاب وهم: "كمال شريف كمال 6 سنوات كدمة بالرجل اليمني، رهف محمد خيري 6 سنوات إصابة بالفم، عبد الناصر محمد 6 سنوات كدمة بالوجه".

"اياد هشام كمال 6 سنوات مصاب سحجات وكدمات، محمود محمد عبد المنصف 3 سنوات سحجات وكدمات، سجي محمد عبد المنصف 9 سنوات كدمة بالوجه، اياد محمد عزت 3 سنوات سحجات وكدمات".

كما أصيب السائق عبد العظيم عطا، 28 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، والمشرفة نورا سعد السيد دويدار 33 سنة، مصابة كدمات وسحجات متفرقة.

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