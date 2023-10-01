الزراعة : لدينا مشروعات كبيرة ساهمت في زيادة القدرة الإنتاجية

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك تكامل بين وزارة الزراعة والري، لافتا إلى أن هناك أراضي مستهدفه استصلاحها خلال الفترة المقبلة.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، في حوار مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن رؤية الدولة المصرية الخاصة بالتوسع في المساحات الخضراء المنزرعة، وزيادرة قدرتنا الإنتاجية، كان له مردود إيجابي، على تعامل مصر مع الأزمات العالمية.

وتابع محمد القرش، أن أصبح لدينا مشروعات كبيرة ساهمت في زيادة القدرة الإنتاجية، وتحقيق تنمية زراعية متكاملة، كما أن الدولة لم تغفل عن الأراضي الزراعية القديمة، بل عملت على دعمها وتوفير الأسمدة وتبطين الترع.



وأكمل المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن كافة المشروعات الزراعية، تنعكس بالإيجاب على حياة المواطن المصري، من خلال توفير المحاصيل والسلع الزراعية، متابعا: الدولة دعمت قطاع الأسمدة السنة الماضية بما يقارب الـ 70 مليار جنيه.