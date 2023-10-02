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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار من النيابة بشأن تشكيل عصابي تخصص في تجارة الكيف بالسلام

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة في السلام.

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كانت نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط تشكيل عصابي، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط 4 أشخاص - لـ 3 منهم معلومات جنائية -، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهم كمية من مخدر الأستروكس وزنت 3 كيلو جرامات، وكمية من مخدر الكيتامين، وعدد من الأقراص المخدرة، ومشغولات ذهبية، ومسدس صوت، و3 قطع سلاح أبيض، و2 ميزان حساس، وكمية من الأكياس الفارغة المُعدة للتعبئة، بالإضافة إلى جهازي تغليف أكياس ومبلغ مالي.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة القسم، ومسدس الصوت للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الاقراص المخدرة الاستروكس السلام السلام أول المواد المخدرة حبس تشكيل عصابي

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