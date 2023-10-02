عملنا قيمة وسط الشعوب.. مواطنون يدعمون الرئيس السيسي أمام مكاتب الشهر العقاري| فيديو

أعرب عدد كبير من المواطنين عن دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعمل توكيلات بالشهر العقاري، للترشح فترة انتخابية جديدة.

وقال مواطن لصدى البلد: “نزلت اعمل توكيل للرئيس بعد الانجازات اللي حسينا بيها، وكفاية إنه عملنا قيمة وسط كل الشعوب”.

وتابعت اخرى من منطقة الجمالية: “الرئيس السيسي ابن منطقتنا وحمى البلد، وعمل انجازات وتقدم كبير ملحوظ في كل المجالات”.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أفادت بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت إشراف قضائي كامل، علي أن يكون قاضٍ لكل صندوق، وسيتم فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية من 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر، وأيضا يكون التصويت للمصريين خارج جمهورية مصر العربية أيام الجمعة السبت والأحد 1، 2، 3 ديسمبر المقبل، والانتخابات داخل مصر أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10، 11، 12 ديسمبر المقبل، والإعادة للمصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 5، 6، 7 يناير، أما الإعادة داخل مصر أيام 8، 9، 10 يناير 2024.