شاهد.. الجالية المصرية في أمريكا توثق توكيلات ترشح السيسي لانتخابات الرئاسة 2024

قامت الجالية المصرية في أمريكا بعمل توكيلات لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

واستقبلت القنصلية المصرية في نيويورك أبناء الجالية المصرية ممن اقدموا على عمل توكيلات الرئيس السيسي، وذلك من خلال التنسيق والإعداد الذي قام به أعضاء الجالية في مختلف الولايات الأمركية، بتنسيق من إيمان وهمان، وهابى هلال فينيويورك، وهدى دسوقي في لونج ايلند، وجاكلين سعد ومنى طه في ولاية نيو جيرسى.



في نفس السياق عقدت الجالية المصرية فى العاصمة واشنطن وكذلك نيويورك اجتماعا لتفعيل دور المصريين فى الخارج من أجل الحث على المشاركة الإيجابيات فى الانتخابات الرئاسية التي تنطلق في الخارج أيام 1و2و3 ديمسبر على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أصدرت قراراها بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين للإدلاء بأصواتهم بمقار اللجان الفرعية فى الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بعد الاطلاع على الدستور بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.



ويبدأ فترة الصمت الدعائى الأول للمصريين بالخارج فى اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلى لكل دولة.



وحددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج ايام 1و2و3 ديمسبر أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

الجالية المصرية في أمريكا

الجالية المصرية في أمريكا

الجالية المصرية في أمريكا

المصريين في الخارج

المصريين في الخارج

المصريين في الخارج

المصريين في الخارج

المصريين في الخارج

المصريين في الخارج