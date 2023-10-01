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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حزب الجيل: نحن أمام انتخابات رئاسية غير مسبوقة والسيسي مؤمن بالديمقراطية

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إننا أمام انتخابات رئاسية غير مسبوقة، معقبا: "الرئيس السيسي مؤمن بالديمقراطية".

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خرجت عن الرضا الشعبي.. رئيس حزب الجيل: ترحيب حملة طنطاوي بالإخوان مرفوض

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رئيس حزب الجيل: الرئيس السيسي نفذ وعده بشأن الحوار الوطني

وأضاف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الرئيس السيسي يعلن وجهة نظرة بكل شجاعة وقوة وصدق"، لافتا: "الرئيس السيسي قدم سجل إنجازات لـ10 سنوات الماضية".

 

وأشار  ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل،: "سجل إنجازات الرئيس السيسي ضخم جدا، والقيادة السياسية كانت تسابق الزمن لتحقيق رؤيتهم على أرض الواقع، وهي رؤية تهدف لبناء مصر الجديدة".

 

وأوضح ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن الحوار الوطني أكبر تمهيد للانتخابات الرئاسية ومصر الرئيس يجهزها للمرحلة المقبلة.
 

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