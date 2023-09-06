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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خرجت عن الرضا الشعبي.. رئيس حزب الجيل: ترحيب حملة طنطاوي بالإخوان مرفوض

أحمد طنطاوي
أحمد طنطاوي

اعتبر ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن ترحيب حملة المرشح المحتمل لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 أحمد طنطاوي، بجماعة الإخوان، خروج عن الرضا الجماهيري والإجماع الشعبي، رافضًا بشكل قطاع التصريحات التي نسبت إلى الحملة والتي أكدت فيها انها مع عودة الإخوان للمشهد السياسي مرة أخرى.

وقال "الشهابي" ـ في تصريح خاص لـ "صدى البلد" ـ إن الواقع الذي عاشته مصر علىى مدار الـ 10 سنوات الماضي، يكشف عن أن تلك الجماعة رفعت السلاح وتسبب ذلك في وقوع شهداء من الجيش والشرطة وعدد آخر من الأبرياء، بسبب إرهابهم.

وأوضح رئيس حزب الجيل، أن الشعب المصري أجمع على عزل تلك الجماعة الإرهابية، وأي مرشح رئاسي من المفترض أنه يخطب ود الشعب  وأصحاب الصوت الانتخابي، وبالتالي ما أعلنته الحملة مرفوض تمام وغير مبرر ويعزل تلك الحملة عن الشعب المصري.

وشدد ناجي الشهابي، على أنه إذا أرد أي مرشح خوض الانتخابات ضمن النسيج الشعبي الواحد، عليه إعلان موقفه بشكل صريح من جماعة الإخوان وتأكيد رفضه على عودة تلك الجماعة مرة أخرى.

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