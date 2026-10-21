البانيه بكام؟.. تراجع أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

بدأت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء انخفاضا تدريجيا بعد ارتفاعات كبيرة واضحة خلال الآونة الأخيرة إلا انها بدأت تنخفض لتصل بسعر 72 جنيهًا للكيلو بالمزرعة بعدما كان سعرها 75 جنيهًا أمس .

أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة حيث وصل سعر الكيلو ل 72 جنيهًا بالمزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 90 جنيها كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات ليصل سعر الكيلو بالمزرعة لـ 75 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 90 جنيه .

كذلك انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 107 جنيه بعدما كان سعرها 112جنيهًا وتصل للمستهلك 120جنيهًا.

كذلك انخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 115 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 132 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما استقر سعر كيلو البانيه اليوم لـيتراوح بين 190 و 220 جنيهًا في بعض المحلات أى ارتفع مايقرب من 20 جنيهًا.

سعر الأوراك من 70 لـ 90 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيهًا.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 100 جنيه جملة لتصل للمستهلك بسعر 120 بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 90 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 100 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 140 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.

أسعار الكتاكيت

كما قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن أسعار الكتاكيت تخضع بصورة أساسية لآليات العرض والطلب، موضحًا أن الكتكوت سلعة حية شديدة المرونة، تتحرك أسعارها صعودًا وهبوطًا وفقًا لحجم المعروض ومستويات الطلب في السوق.

وأضاف الزيني، خلال تصريحات تليفزيونية، أن متوسط سعر الكتكوت خلال الأشهر التسعة الماضية تراوح بين 12 و12.5 جنيه، في حين تتجاوز تكلفة إنتاجه حاليًا 20 جنيهًا.

وأوضح أن سعر الكتكوت وصل قبل نحو أربعة أيام إلى 36 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى مستويات تتراوح بين 28 و30 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذه التحركات السريعة تعكس طبيعة السلعة وآليات تسعيرها في السوق.

لماذا ارتفع سعر الكتكوت خلال الفترة الأخيرة؟

أرجع نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن تحركات أسعار الكتاكيت إلى تغيرات العرض والطلب، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الدواجن، وهو ما زاد من رغبة المربين في الدخول في دورات إنتاج جديدة بعد فترة شهدت عزوف عدد منهم عن الإنتاج نتيجة الخسائر.

وأشار الزيني إلى أن أسعار الدواجن نفسها شهدت تحركات سريعة، موضحًا أنها تراجعت من نحو 85 جنيهًا إلى مستويات تتراوح بين 75 و76 جنيهًا خلال ثلاثة أيام.