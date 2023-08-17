رئيس حزب الجيل: الرئيس السيسي نفذ وعده بشأن الحوار الوطني

وجه ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أنه من دعا إلى عقد جلسات الحوار الوطني ورعاه على مدار 14 شهرا مضت، كما أنه نفذ وعده الذي قطعه منذ أكثر من عام بأنه سيلتزم بتنفيذ كل المخرجات، سواء كانت على شكل قرارات أو تشريعات، كما بادر إلى تنفيذ ما رُفع من مجلس الأمناء إليه، مثل ضرورة الإشراف القضائي على الانتخابات.



وأضاف «الشهابي»، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي كان مهتما بالحوار الوطني، وعندما شكر القائمين على إعداد وصياغة المخرجات كان يقدم نموذجا جديدا للعلاقة بين الحاكم والمحكومين.

وتابع رئيس حزب الجيل، أن القضية أكبر بكثير من وجود حوار وطني، لكن مصر تعيش حالة جديدة، وهو ما جعل كل أطيافها يتحاورون، فالفرقاء على الساحة السياسية والحزبية والبرلمانية ومنظمات المجتمع المدني تحاوروا على مدار 100 يوم دون سقف أو خطوط حمراء، لتقديم الحلول لمختلف القضايا.

