عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس حزب الجيل: الرئيس السيسي نفذ وعده بشأن الحوار الوطني

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

وجه ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أنه من دعا إلى عقد جلسات الحوار الوطني ورعاه على مدار 14 شهرا مضت، كما أنه نفذ وعده الذي قطعه منذ أكثر من عام بأنه سيلتزم بتنفيذ كل المخرجات، سواء كانت على شكل قرارات أو تشريعات، كما بادر إلى تنفيذ ما رُفع من مجلس الأمناء إليه، مثل ضرورة الإشراف القضائي على الانتخابات.


وأضاف «الشهابي»، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي كان مهتما بالحوار الوطني، وعندما شكر القائمين على إعداد وصياغة المخرجات كان يقدم نموذجا جديدا للعلاقة بين الحاكم والمحكومين. 
وتابع رئيس حزب الجيل، أن القضية أكبر بكثير من وجود حوار وطني، لكن مصر تعيش حالة جديدة، وهو ما جعل كل أطيافها يتحاورون، فالفرقاء على الساحة السياسية والحزبية والبرلمانية ومنظمات المجتمع المدني تحاوروا على مدار 100 يوم دون سقف أو خطوط حمراء، لتقديم الحلول لمختلف القضايا. 
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

اعتبارا من الأحد المقبل.. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

الجرام بـ1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

900 جنيه| هزة قوية تضرب الذهب عالميًا وهذا سعره الآن في مصر

استمتع بعطلة 3 أيام قبل نهاية الصيف| موعد إجازة المولد النبوي 1445.. وحكم الاحتفال بالمناسبة

أنا راجل تاجر| 3 سيناريوهات تنهي أزمة رحيل زيزو إلى الشباب السعودي.. وهذا الحل الأقرب

أمطار رعدية وسيول| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الـ 72 ساعة المقبلة

ترشيحاتنا

مطالب بتخفيض رسوم المدارس.. وقرارات رسمية من التعليم تحسم جدل المصروفات

هل يجوز الدعاء فقط في السجود بدون تسبيح.. اعرف رأي الفقهاء

مشروع عملاق على الحدود الليبية.. ماذا فعلت مصر لجذب تجارة البحر المتوسط؟

خلال التقلبات الجوية.. هذا النظام الغذائي يحميك من الأمراض

عمال مصر: زيارة الرئيس السيسي للسلوم مهمة لفتح آفاق للتنمية الاقتصادية

معارض وهيئة مستقلة.. روشتة برلمانية للترويج للسياحة العلاجية فى مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السبب خطير.. راكبة تشتري كل الفول السوداني على متن طائرة ألمانية

اعراض القولون العصبي .. للنساء والأطفال وعلاجه

صعبت عليه.. شاهد|موقف غريب من حرامي تجاه فتاة هرب شاب كان برفقتها

فعلها رجل عربي.. فيديو يوثق صلح الشيف بوراك مع والده إسماعيل أوزدمير

فيديو

900 جنيه هبوطا| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة الدولار

رعد وسيول في عز الصيف| تحذير هام من الأرصاد بسبب طقس أغسطس

بأكثر من 90 محطة لتحلية مياه البحر.. كيف تغلب السيسي على الأزمة المائية|فيديوجراف

مصداقية ومهنية.. مادلين طبر تشيد بموقع صدي البلد وتوجه الشكر لإدارته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ