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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طب حلوان تعلن أعداد المقبولين بالكلية حتى الآن

جامعة حلوان
جامعة حلوان

اعلنت كلية الطب جامعة حلوان انتظام الدراسة بالبرامج الخاصة بالكلية بكافة الفرق الدراسية ، و بدء تنظيمها فاعليات اليوم التعريفي بالكلية للطلاب المستجدين للعام الدراسي ٢٠٢٣. 

 

أوضحت الدكتورة رشا الرفاعي عميدة كلية الطب جامعة حلوان استقبال الكلية  170 طالبًا من الفرقة الأولى حتى الآن ويعتبر هذا العدد عددًا أوليًا، لأنه كل عام في ذات التوقيت يكون العدد بسيطا، ومن المقرر الاكتمال بعد شهر من بدء الدراسة؛ حيث تم استقبال  العام الماضي نحو 1800 طالب بالفرقة الأولى.

 

وقد أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن طلاب المرحلة الثالثة تم اضافتهم الى موقع الكشف الطبي وموقع طلب الالتحاق.

 

وكشفت جامعة حلوان انه علي طلاب تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ المرشحين لكليات الجامعة سرعة تسجل أسمائهم لاستكمال أوراق التقدم للكليات ولحجز الكشف الطبي الكترونيا عن طريق الدخول على موقع الكشف الطبى من خلال الرابط التالى:
http://mede.helwan.edu.eg

 

تنسيق المرحلة الثالثة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ طلب الالتحاق كليات الجامعة Jobs Education

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