أرقام غير مسبوقة.. وزير الداخلية: تراجع كبير في معدلات ارتكاب الجريمة

كشف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عن أرقام غير مسبوقة حققتها وزارة الداخلية طيلة تسع سنوات ماضية بداية من فترة الانفلات الأمني حتى الاستقرار في الوقت الحالي.

وزير الداخلية يتحدث عن معدلات ضبط الجرائم

وقال "توفيق"، خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن" المذاع من خلال قناة "اكسترا نيوز"، إن وزارة الداخلية نجحت في ملف الجرائم حيث انخفضت معدلات ارتكاب جرائم الجنايات عام 2023 مقارنة بعام 2013 بنسبة 73%، وتراجعت معدلات ارتكاب الجريمة بنسبة 9% وهو رقم غير مسبوق.

وتابع وزير الداخلية، أن هناك ارتفاع في معدلات ضبط الجرائم المرتبكة من 57% إلى 95% بحلول عام 2023 مقارنة بعام 2013، وفيما يتعلق بجرائم الجنح انخفضت عام 2023 مقارنة بـ 2013 بنسبة 58%، وتراجعت عن 2010 بنسبة 12%.

وواصل، أن معدلات الضبط للجرائم كانت عام 2013 20% والآن أصبحت 84% وهذا رقم قياسي حققته وزارة الداخلية.