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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سخيفة وبدون معنى.. أغنى رجل بالعالم يرد على مزاعم اتهامه بغسيل الأموال

برنارد أرنو
برنارد أرنو

رد برنارد أرنو الرئيس التنفيذي  لشركة LVMH الملياردير الفرنسي أغنى رجل بالعالم وفقا لبعض التصنيفات، على مزاعم غسيل الأموال، وفق ما ذكرت صحف دولية.

جاء ذلك بعد أن أكد مكتب المدعي العام في باريس أنه يحقق في المعاملات المالية بين أرنو ورجل الأعمال الروسي  نيكولاي ساركيسوف.

وأكد مكتب المدعي العام،  أن تحقيقًا أوليًا جارٍ منذ عام 2022، وأنه تم لفت انتباهه إلى تقرير من وحدة الاستخبارات المالية الفرنسية ”تراكفين” يتعلق بشراء ساركيسوف لعقار في جبال الألب و”من المحتمل أن يصنف ذلك على أنه من أعمال غسيل الأموال”.

ونفى المتحدثون باسم أرنو، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة أكبر شركة للسلع الفاخرة في العالم وأغنى رجل في أوروبا، وساركيسوف، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة التأمين الروسية RESO-Garantia، بشدة ارتكاب أي مخالفات.

ولا يشير التحقيق الأولي إلى ارتكاب جريمة.

وقالت جاكلين لافونت محامية أرنو في بيان إن الاتهامات ”سخيفة ولا أساس لها من الصحة، وإن الصفقة التي سمحت بتوسيع فندق شيفال بلان في كورشوفيل معروفة تمامًا وتم إجراؤها وفقًا للقانون وبدعم قانوني".

وأضافت : “التحقيق، الذي يبدو أنه جاري، سيظهر هذه الحقائق علاوة على ذلك، من يستطيع أن يتخيل جديًا أن برنارد أرنو، الذي طور على مدى الأربعين عامًا الماضية الشركة الفرنسية والأوروبية الرائدة، يعمل على غسيل الأموال لتوسيع فندق؟، أعتقد أن الطبيعة الحمقاء لهذه الادعاءات سيعترف بها الجميع”.

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