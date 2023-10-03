الفكر أهم من المال.. عبد الله جورج يكشف أسباب فشل مجلس الزمالك السابق

أكد عبد الله جورج، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن هاني العتال عرض عليه التواجد في قائمته خلال انتخابات الزمالك المقبلة.

وقال عبد الله جورج، خلال حواره ببرنامج “الماتش” الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة صدى البلد: "هاني العتال عرض علي التواجد في قائمته، لكني اعتذرت له، وقررت خوض الانتخابات مستقلا".

وتابع: "مجلس الزمالك السابق فشل؛ بسبب وصول النادي لأزمة مالية كبيرة، ومشكلات كثيرة مع جميع الاتحادات".

وأضاف: "ممدوح عباس تعرض للظلم كثيرا لكنه مشجع زملكاوي من الدرجة الثالثة، وكان أحد المساهمين الحقيقين في عودة نادي الزمالك لحل الكثير من المشكلات".

وأشار إلى أنه: "ليس عيبا أن يريد أي شخص مساعدة الزمالك، فذلك لا يعيب النادي؛ لأنه يساعد على حل الكثير من المشكلات بالداخل".

وأتم تصريحاته: "بالنسبة لي، الفكر أهم كثيرًا من المال، فالأموال ليست كل شيء، ويجب تقديم أفكار أولا".