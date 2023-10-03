عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الفكر أهم من المال.. عبد الله جورج يكشف أسباب فشل مجلس الزمالك السابق

صدى البلد

أكد عبد الله جورج، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن هاني العتال عرض عليه التواجد في قائمته خلال انتخابات الزمالك المقبلة.

وقال عبد الله جورج، خلال حواره ببرنامج “الماتش” الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة صدى البلد: "هاني العتال عرض علي التواجد في قائمته، لكني اعتذرت له، وقررت خوض الانتخابات مستقلا".

وتابع: "مجلس الزمالك السابق فشل؛ بسبب وصول النادي لأزمة مالية كبيرة، ومشكلات كثيرة مع جميع الاتحادات".

وأضاف: "ممدوح عباس تعرض للظلم كثيرا لكنه مشجع زملكاوي من الدرجة الثالثة، وكان أحد المساهمين الحقيقين في عودة نادي الزمالك لحل الكثير من المشكلات".

وأشار إلى أنه: "ليس عيبا أن يريد أي شخص مساعدة الزمالك، فذلك لا يعيب النادي؛ لأنه يساعد على حل الكثير من المشكلات بالداخل".

وأتم تصريحاته: "بالنسبة لي، الفكر أهم كثيرًا من المال، فالأموال ليست كل شيء، ويجب تقديم أفكار أولا".

الزمالك الدرجة الثالثة الانتخابات الاتحادات ادارة نادي الزمالك أزمة مالية العتال هانى العتال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك مجلس إدارة نادي الزمالك السابق مجلس إدارة نادي الزمالك مشجع زملكاوي نادي الزمالك السابق ممدوح عباس نادي الزمالك مشكلات مجلس الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دراسة مرعبة.. كارثة تضرب 3 مدن عربية بعد دانيال وهذا موقف الإسكندرية

صورة تظهر حمل درة في الأشهر الأولى.. تفاصيل

أنهى الاتفاق| آخر المستجدات بين الأهلي وأحمد فتوح نجم الزمالك.. تفاصيل

ميدو : هذا اللاعب أفضل ارتكاز في مصر

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

مفاجأة في براءة زوج نانسي عجرم بقضيةً مقتل الشاب السوري

رفض 2 مليون دولار.. ميدو يوجه تحية خاصة لـ رئيس الاتحاد السكندري

من هو المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية؟

ترشيحاتنا

خلاف جديد داخل نقابة الصحفيين.. أيمن عبد المجيد يكشف التفاصيل كاملة

الفكر أهم من المال.. عبد الله جورج يكشف أسباب فشل مجلس الزمالك السابق

ماذا تقول بين التشهد والتسليم في الصلاة؟.. النبي أوصى بـ26 كلمة ويغفلها كثيرون

يوم حزين داخل نقابة المهندسين|تعرض طارق النبراوي لحادث مؤلم ووفاة نقيب أسيوط

هل الإحرام للعمرة من التنعيم أفضل من الجعرانة؟.. دار الإفتاء ترد

168 ساعة ترويج.. سياحة مصر تطل على اليابان بتميمة زاهي حواس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضرب وسحل شاب مسلم حتى الموت يتسبب بفتنة طائفية بالهند

كيف يتم تحضير فنجان قهوة في الفضاء؟.. لن تصدق

إزاي تفوقي بسرعة الصبح.. فيتامينات مهمة للأمهات في المدارس

العثور على نبيذ عمره 5 آلاف في مصر.. خبير أثري يكشف مفاجأة| خاص

فيديو

اتوبيس يجوب شوارع القاهرة.. حمو بيكا يدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

حلقة النار.. العالم في انتظار ظواهر فلكية نادرة وهذا موعدها/ فيديوجراف

هل ينسحب منافس الأهلى من دوري السوبر الأفريقي؟.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ