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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أمريكي يفقد الرؤية والكلام بعد تناول وجبة شهيرة| ماذا حدث؟

وجبه سردين
وجبه سردين

تعرض رجل أمريكي يسمي "مات جاكسون"  لتسمم غذائي بعد تناول وجبة سردين أثناء إجازته في فرنسا. وفقًا لصحيفة ميرور البريطانية

كما استدعت حالته الرعاية الطبية في المستشفى واستغرقت وقتًا طويلاً للتشخيص والعلاج.

الرجل فقد القدرة على الرؤية والكلام وهو الآن متصل بجهاز التنفس الصناعي، كما أن العديد من الأشخاص الآخرين أصيبوا أيضًا بتسمم السردين في الحانة ذاتها، وتم علاج بعضهم ويتعافون، في حين توفي ضحية واحدة. يمكن أن يؤدي التسمم الغذائي إلى الشلل والوفاة إذا لم يتم علاجه بسرعة.


وبدأ "مات" يشعر بالغثيان وآلام في المعدة بعد تناول الوجبة. واعتقد في البداية أنها مجرد حالة عابرة من التسمم الغذائي، لكنه سرعان ما اكتشف أن الأمور أصبحت أكثر خطورة.

فقد قام مات بزيارة الطبيب بعد أيام قليلة من عودته إلى منزله، حيث شعر بتدهور حالته الصحية. وأثناء الفحص، تبين أن التسمم الغذائي الذي تعرض له نتج عن وجود بكتيريا سالمونيلا في السردين المقلي.

وبعد تشخيص حالته، تلقى مات العلاج اللازم للتسمم الغذائي ولكنه ما زال يعاني من تأثيراته السلبية، بينما فقد قدرته على الرؤية والكلام بشكل كلي، مما أثر بشكل كبير على حياته اليومية وقدرته على العمل.

حيث يسبب التسمم الغذائي الناجم عن بكتيريا كلوستريديوم البوتولينوم الشلل الذي يؤثر على العضلات التي تتحكم في التنفس، وتصل نسبة الوفيات في حالات عدم العلاج السريع إلى 10٪ من الحالات.

رجل أمريكي مات جاكسون اصيب تسمم غذائي وجبة سردين سمك فرنسا

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