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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كشفه 10 جنيهات.. زوجة طبيب الغلابة بعد رحيله: كان بيساعد الجميع|شاهد

طبيب المنوفية الراحل
طبيب المنوفية الراحل خالد المرغني

سنوات من العمل والكفاح من أجل رعاية المرضى، ورغم تعبه إلا أنه لم يكل أو يمل في خدمة المواطنين، الدكتور خالد المرغني ابن قرية جروان بمركز الباجور في محافظة المنوفية والذي أطلقوا عليه طبيب الغلابة لخدمة الأهالي مقابل أكثر من ٣٠ عاما " ببلاش " كما أكد الأهالي.

توفي الدكتور خالد منذ يومين ، وكانت جنازته أشبه بمظاهرة حب شعبية خرج فيها الآلاف من أبناء قرية جروان ، وكذلك قرية طنبدي التي يدين أهلها بالفضل للدكتور خالد في رعايتهم صحيا علي مدار أكثر من ٣٠ عاما.

ودع الأهالي طبيب الغلابة بالدموع حزنا علي رحيله والذي عاش معهم كفرد من أفراد عائلاتهم حيث كان يفضل أن يطلق عليه " طبيب العائلة " وليس طبيب الغلابة.

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وقالت زوجته، إن الدكتور خالد طبيب اطفال ولكن بحكم العمل في القرية كان طبيبا شاملا فتح عيادته في قرية طنبدي بمركز شبين الكوم حيث كان يعمل هناك بالوحدة الصحية منذ أكثر من ٣٠ عاما.

وأضافت أن زوجها كان كشفه ٥ جنيهات وزاد ليصل الي ١٠ جنيهات حتي وفاته وكان لا يتلقي اجرا من الكثيرين الغير قادرين، مؤكدة أن زوجها كان ليس طبيبا فقط لأهالي القرية ولكنه كان قريبا من الجميع وكان يفضل اطلاق لقب " طبيب العائلة " وليس طبيب الغلابة.

وأشارت إلى أن الجميع كان يثق به وكان القادرين يرسلون له أموال الصدقات وذلك من أجل شراء العلاج ومساعدة غير القادرين من أبناء القرية.

وتابعت الزوجة، أن زوجها أصيب بمرض السرطان في ٢٠١٦ واستئصل الكلي اليسري، واستكمل عمله وهاجمه المرض مرة أخري في 2020 وجاء الأهالي في مسيرة  أكثر من ٥٠٠ شخص في حب زوجها اسفل المنزل وخرج الطبيب لهم باكيا وتفاجئا الجميع من الجيران ولكنها كانت مظاهرة حب من أبناء القرية وتكرر ذلك في جنازة نجلها الذي فقدته منذ سنوات حيث أيضا كانت الجنازة والعزاء كبير للغاية من أبناء قرية طنبدي .

وأوضحت أن المرض تطور علي زوجها حتي ظهر السرطان علي المخ في شهر أبريل الماضي وبدأ في تلقي العلاج وساءت حالته الصحية مما اضطره الي ترك العيادة في القرية حيث قاموا بإخلاء العيادة وسط حالة من الحزن بين أبناء القرية.

https://fb.watch/nrE2tlyG_l/?mibextid=Nif5oz

IMG_٢٠٢٣١٠٠٣_١٢٥٢٤٩
IMG_٢٠٢٣١٠٠٣_١٢٥٢٤٩
الطبيب الراحل خالد المرغني
الطبيب الراحل خالد المرغني
IMG_٢٠٢٣١٠٠٣_١٢٥٢٤٠
IMG_٢٠٢٣١٠٠٣_١٢٥٢٤٠
IMG_٢٠٢٣١٠٠٣_١٢٥٢٣١
IMG_٢٠٢٣١٠٠٣_١٢٥٢٣١
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FB_IMG_1696073901449
خدمة المواطنين زوجة طبيب الغلابة محافظة المنوفية مساعده غير القادرين مركز شبين الكوم

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