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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 170 محضرًا لمخالفات بالأسواق والمخابز ومواد غذائية غير صالحة ببني سويف

ديوان عام بني سويف
ديوان عام بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح  ببيع السلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفي.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 23 حتى 30 سبتمبر الماضي، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

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تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى متابعة معرض أهلا مدارس الرئيسي بمدينة بني سويف، بمناسبة  العام الدراسي الجديد، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع والأدوات المدرسية والزي المدرسي بجودة عالية وأسعار مناسبة وجاري الإعداد والتنسيق مع الجهات المختصة لإقامة معارض مماثلة بجميع مراكز المحافظة، فيما تتواصل معارض السلع الغذائية والأساسية في توفير السلع بأسعار مناسبة لجمهور المستهلكين.

 في حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 118 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 19 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 45 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 15 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 17 محضرًا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 5 محضر لعدم صرف بون للمواطنين، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، و3 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد، بجانب محضر للتوقف الكلي عن الإنتاج و6 محاضر للتصرف في 45 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، و4محاضر لتجميع  12 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم.

   كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر سبتمبر للبدالين بنسبة 100 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 4محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، 3محاضر  لعدم الإعلان عن الأسعار ، محضرين  للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

 في حين أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 4 محاضر للمسئولين عن محلات بيع المواد الغذائية لحيازة وعرض وبيع سلع غير معلوم مصدرها، وتم التحفظ على 4.5طن سكر ودقيق مجهولة المصدر وأكثر من ألفي عبوة عصير و120زجاجة زيت طعام، كما تم تحرير 3محاضر لحيازة وبيع سلع غير غذائية غير معلومة المصدر أيضًا والتحفظ على أكثر من 3آلاف و200 كجم أعلاف، فيما تم ضبط والتحفظ على أحد سيارات النقل محملة بسجائر مستوردة مجهولة المصدر ومهربة داخل البلاد بطرق غير شرعية ومنتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق وتم ضبط أكثر من 2500علبة سجائر متنوعة وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة.

بينما تم تحرير محضرين للمسئولين عن مخابز سياحية لحيازة وتجميع واستخدام دقيق بلدي مدعم من قبل الدولة والخاص بإنتاج الخبز البلدي المدعم بالمخابز المرخص لها بذلك والمحظور تداوله بالأسواق وذلك بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء و استخدامها في غير الأغراض الغير مرخص لها والتربح الغير مشروع منها حيث تم ضبط 13 جوال دقيق بلدي مدعم زنة الجوال 50كجم وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف، علاوة على ضبط مصنعين لتصنيع حلوى المولد النبوي بدون ترخيص، وتم التحفظ على 1.75طن سكر ودقيق،

وتضمن التقرير أيضًا تحرير محضرًا للمسئولين عن مصنع لتعبئة زيت الطعام بدون ترخيص، والتحفظ على 120عبوة زيت طعام، كما نم تحرير محضر ضد المسئولين عن صيدلية  لقيامهم بممارسة النشاط دون الحصول على سجل تجاري للنشاط أو ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع التفتيش الصيدلي، و15 محضرًا  لمحلات جزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية و20 محضرًا للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين،

وفي مجال الغش التجاري فقد تمكنت إحدى الحملات من تحرير محضرًا لأحد المسئولين عن مخازن السلع الغذائية لحيازة سكر ناقص الوزن وتم التحفظ على نصف الطن من السكر ناقص الوزن، وتحرير محضرًا لأحد تجار البويات لحيازة وعرض غرة غير مطابقة للمواصفات في حين تم ضبط إحدى الصيداليات تقوم بتجميع أدوية خاصة بالتأمين الصحي والمحظور تداولها بالأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

التموين والتجارة الداخلية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم ببنى سويف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين قيب المهندسين غنيم محافظ بنى سويف

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