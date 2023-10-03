وكيل صحة بني سويف: نقل نقيب المهندسين للمركز الطبي بالمقاولون العرب

قال الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إنه تم نقل المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، من مستشفى بني سويف التخصصي، إلى المركز الطبي بالمقاولون العرب بالجبل الأخضر بناءًا علي طلب نجله، عقب إصابته بكسر في عظام الوجه، وجرح قطعي بالرأس، واشتباه كسر بالساق، في حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي بنطاق محافظة بني سويف.

وشهد الطريق الصحراوي الشرق حادث تصادم عدد من السيارات شمال نفق سنور اتجاه القاهرة نطاق محافظة بني سويف، ونتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين بينهم نقيب مهندسي مصر، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم عدد من السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي، ودفع مرفق إسعاف بني سويف بأربع سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي 7 مصابين نقلتهم سيارات الإسعاف من مكان الحادث، هم: طارق عزت النبراوي، 75 عامًا، بالمعاش "نقيب مهندسي مصر" مقيم مدينة نصر بالقاهرة، مصابًا بكسر في عظام الوجه، جرح قطعي بالرأس، اشتباه كسر بالساق، ومنير سيد ذكي، 35 عامًا، مقيم سوهاج، عامل مصابًا بكسر مضاعف بالقدم اليمنى، واشتباه ما بعد الارتجاج،

وحسن الضبع حسن 43 عامًا، مقيم سوهاج، عامل، مصابًا بكسر مضاعف بالقدم اليسرى، وناجي محمد محمود، 62 عامًا، مقيم سوهاج، بالمعاش، مصابًا بكسر مضاعف بالقدم اليمنى، وأحمد صلاح أحمد 43 عامًا، سائق، مقيم القليوبية، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري، وإسلام أحمد عبد المنعم، 27 عامًا مقيم حلوان، مصابًا بجرح قطعي بالجبهة 10 سنتيمترات وسحجات وكدمات، ومرقص فخري 55 عامًا، أعمال حرة، مقيم أسيوط، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج.

كما استقبل المستشفى جثتين نقلتهم سيارات الإسعاف من مكان الحادث، هما: أحمد عبد المنعم أحمد، 52 عامًا، سائق، مقيم حلوان، وإسلام حنفي أبو المجد، 23 عامًا، مقيم سوهاج، وتم إيداع الجثتين مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.