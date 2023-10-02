قافلة علاجية تخدم المرضى الأولى بالرعاية بمركز ناصر في بني سويف

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بني سويف جمعية الاورمان في تنظيم قافلة طبية جديده لدعم 75مريضا ومريضة بقريتي الحمام والرياض بمركز ناصر فى محافظة بني سويف، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجامعي ببني سويف.

وأكدت الدكتورة انجى حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، أن تنظيم القوافل الطبية الموسعة يضمن وصول الخدمات الطبية ذات الجودة إلى الأهالى فى القرى الأكثر احتياجا، ويعمل على الاكتشاف المبكر للعديد من الإصابات بين الأهالى فى هذه القرى ويضمن سرعة التدخل الطبى وتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة.

من جهته أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن القافلة قدمت خدمات طبية متنوعة لعلاج المرضي غير القادرين في تخصصات العيون – الجلدية – القلب -الأطفال – المخ والأعصاب – المسالك – الصدر – العظام – الباطنة – الجراحة العامة – الأنف والأذن.

وأوضح أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشاد بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف تحت قيادة الدكتورة انجى حسن لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين.