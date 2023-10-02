عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة علاجية تخدم المرضى الأولى بالرعاية بمركز ناصر في بني سويف

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بني سويف جمعية الاورمان في تنظيم قافلة طبية جديده لدعم 75مريضا ومريضة بقريتي الحمام والرياض بمركز ناصر فى محافظة بني سويف، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجامعي ببني سويف.

وأكدت الدكتورة انجى حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، أن تنظيم القوافل الطبية الموسعة يضمن وصول الخدمات الطبية ذات الجودة إلى الأهالى فى القرى الأكثر احتياجا، ويعمل على الاكتشاف المبكر للعديد من الإصابات بين الأهالى فى هذه القرى ويضمن سرعة التدخل الطبى وتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة.

من جهته أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن القافلة قدمت خدمات طبية متنوعة لعلاج المرضي غير القادرين في تخصصات العيون – الجلدية – القلب -الأطفال – المخ والأعصاب – المسالك – الصدر – العظام – الباطنة – الجراحة العامة – الأنف والأذن.

وأوضح أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشاد بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف تحت قيادة الدكتورة انجى حسن لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين.

ببنى سويف بني سويف بني سويف ت بمحافظة بني سويف ة التضامن الإجتماعي محافظة بني سويف مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة بني سويف وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|شاهد

مفاجآت في الأهلي| ورطة ذهاب سيمبا.. وصن داونز يتراجع عن الانسحاب من دوري السوبر

عاجل.. العربى الأفريقي يطرح الشهادة الأعلى فى تاريخ مصر بمعدل فائدة 65%

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

إمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

موضوعات متعلقة

جامعة بني سويف تحتفل بتخريج الدفعة الأولي من طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء

ترشيحاتنا

تطوير.. وزير الداخلية: الشبكة القومية للطرق أنقذت مصر من الشلل المروري

شيخ الأزهر يستقبل سفير مصر لدى الفاتيكان ويبعث رسالة إلى البابا فرنسيس

وزير الداخلية: نعى خطورة حروب الجيل الرابع والخامس على البلاد

أرقام مهمة.. وزير الداخلية: ضبط 2375 بؤرة إجرامية خلال 9 سنوات

زلزال قوي يضرب طاجيكستان .. تفاصيل

وزير الداخلية: انتهى تهديد الإرهاب العنيف لمصر..ونواجه الٱن حروب الجيل الرابع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلقت شعرها وحواجبها.. شاهد كيم كاردشيان تثير الجدل في أحدث ظهور

كيف بدأ العبيد الأفارقة الحصول على حريتهم في أمريكا؟..تفاصيل تاريخية مدهشة

في كل المناسبات.. حقيبة ياسمين صبري المفضلة سعرها خرافي

فستان غير معتاد.. ياسمين صبري تثير الجدل | شاهد

فيديو

بلبس باروكة و شبه علي ربيع .. هنا الزاهد تكشف موقفا محرجا مع تامر حسني

تحذير لأولياء الأمور.. أمطار تصل القاهرة وتراجع الحرارة 12 درجة مرة واحدة

السيول تهدد ليبيا من جديد.. تحرك عاجل لتفادي الكارثة

إلى 1800 جنيه| هبوط أسعار الذهب رسميًا الآن بمصر بعد الانهيار العالمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ