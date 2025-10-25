يستعد ليفربول لمواجهة اختبار صعب عندما يحل ضيفًا على برينتفورد في ملعب جتيش كوميونتي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

ويدخل “الريدز” اللقاء وهم في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 15 نقطة، ساعين إلى استعادة توازنهم بعد سلسلة من ثلاث هزائم متتالية في الدوري، قبل أن يستعيد الفريق جزءًا من بريقه بفوز أوروبي كبير على آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

في المقابل، يحتل برينتفورد المركز الثالث عشر بـ 10 نقاط، ويطمح لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تقربه من مراكز المقدمة.

موعد مباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تقام مباراة برينتفورد وليفربول اليوم السبت على ملعب جيتيش كوميونتي، وتنطلق صافرة اللقاء في تمام العاشرة مساءً مصر والسعودية.

وتبث شبكة قنوات بي إن سبورتس مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وحددت الشبكة قناة beIN Sports HD1 لنقل مواجهة برينتفورد وليفربول.