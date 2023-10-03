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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السكندري يفوز على دينامو اللبناني 96-89 في البطولة العربية لكرة السلة بقطر

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري يفوز على دينامو اللبناني

حقق فريق الاتحاد السكندري انتصارا ثمينا على فريق دينامو اللبناني بنتيجة 96-89، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم /الثلاثاء/، ضمن منافسات البطولة العربية لكرة السلة للأندية.


وتقام البطولة العربية لكرة السلة للأندية رقم 35 في العاصمة القطرية الدوحة حتى يوم 12 أكتوبر الجاري، بمشاركة الثنائي المصري الاتحاد السكندري والأهلي.


تفوق الاتحاد السكندري في الفترة الأولى بنتيجة 25-20، ثم أنهى فريق دينامو اللبناني الفترة الثانية متفوقا بنتيجة 42-45، قبل أن يعود الاتحاد بقوة في الفترة الثالثة ويتمكن من التقدم فيها بنتيجة 68-65، ثم أنهى المباراة لصالحه بفارق 7 نقاط بنتيجة 96-89.


وكان الاتحاد السكندري قد استهل مشواره في البطولة العربية لكرة السلة للأندية، بالفوز أمس الإثنين على فريق اتحاد الجزائر بنتيجة 89-53.


ومن المقرر أن يواجه الاتحاد السكندري فريق الأهلي القطري بعد غد الخميس في إطار الجولة الثالثة لدور المجموعات للمسابقة العربية، إذ يتواجد الاتحاد في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه فرق "السيب العماني والأهلي القطري ودينامو اللبناني واتحاد الجزائر".

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