كوريا الشمالية تتهم أمريكا بنوايا عدوانية ضدها وضرب دول ذات سيادة

انتقدت كوريا الشمالية أمريكا لاعتبارها تهديد مستمر على السلم والأمن الدوليين، وهو الأمر الذي اعتبرته كوريا الشمالية غير صادق، وفق ما ذكرت صحيفة يو إس نيوز الأمريكية.

كان البنتاجون هو من أصدر التقرير الذي اعتبر كوريا الشمالية "تهديد مستمر بسبب أسلحة الدمار الشامل التي تملكها".

وقالت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، إنها ستواجه أي عدوان أو استفزازات أمريكية "باستراتيجية الرد الأكثر قوة واستدامة".



وصرح متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية "الولايات المتحدة كشفت عن نيتها الخطيرة المتمثلة في العدوان الذي ينتهك بشكل خطير سيادة وأمن كوريا الشمالية، وغيرها من الدول المستقلة ذات السيادة من خلال تهديدها بأسلحة الدمار الشامل، وتحقيق طموحها الجامح من اجل الهيمنة العسكرية عالميا".



واضاف البيان "الجيش الكوري الشمالي سيواجه الاستراتيجية العسكرية والاستفزازات التي ينتهجها المعتدي الإمبريالي الأمريكي باستراتيجية الرد الأكثر قوة واستدامة".

يأتي هذا بعد إصدار البنتاجون الأسبوع الماضي النسخة غير السرية من "استراتيجيته لعام 2023 لمكافحة أسلحة الدمار الشامل"، والتي تصف تحديات أسلحة الدمار الشامل وطرق التصدي لها.

قال تقرير البنتاجون أنه "في حين تمثل الصين وروسيا التحديات الرئيسية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، فإن كوريا الشمالية وإيران والمنظمات المتطرفة العنيفة تظل تهديدات إقليمية مستمرة يجب التعامل معها أيضا".