عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تتهم أمريكا بنوايا عدوانية ضدها وضرب دول ذات سيادة

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

 

انتقدت كوريا الشمالية أمريكا لاعتبارها  تهديد مستمر على السلم والأمن الدوليين، وهو الأمر الذي اعتبرته كوريا الشمالية غير صادق، وفق ما ذكرت صحيفة يو إس نيوز الأمريكية.

كان البنتاجون هو من أصدر التقرير الذي اعتبر كوريا الشمالية "تهديد مستمر بسبب أسلحة الدمار الشامل التي تملكها".

وقالت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، إنها ستواجه أي عدوان أو استفزازات أمريكية "باستراتيجية الرد الأكثر قوة واستدامة".
 

وصرح متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية "الولايات المتحدة كشفت عن نيتها الخطيرة المتمثلة في العدوان الذي ينتهك بشكل خطير سيادة وأمن كوريا الشمالية، وغيرها من الدول المستقلة ذات السيادة من خلال تهديدها بأسلحة الدمار الشامل، وتحقيق طموحها الجامح من اجل الهيمنة العسكرية عالميا".


واضاف البيان "الجيش الكوري الشمالي سيواجه الاستراتيجية العسكرية والاستفزازات التي ينتهجها المعتدي الإمبريالي الأمريكي باستراتيجية الرد الأكثر قوة واستدامة".

يأتي هذا بعد إصدار البنتاجون الأسبوع الماضي النسخة غير السرية من "استراتيجيته لعام 2023 لمكافحة أسلحة الدمار الشامل"، والتي تصف تحديات أسلحة الدمار الشامل وطرق التصدي لها.

قال تقرير البنتاجون  أنه "في حين تمثل الصين وروسيا التحديات الرئيسية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، فإن كوريا الشمالية وإيران والمنظمات المتطرفة العنيفة تظل تهديدات إقليمية مستمرة يجب التعامل معها أيضا".

 

 

 

 

 

أسلحة الدمار الشامل استفزازات الإستراتيجية العسكرية الأمن الدولي الدمار الشامل السلم والامن الدولى السلم والأمن الدوليين المنظمات المتطرفة الكورية الشمالية عام 2023 وزارة الدفاع الكورية الشمالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

الأسبوع المقبل| الحكومة تعلن عن بشرى سارة لـ المواطنين

بعد تحذيرات لمدة عامين.. تفاصيل القبض على زوجة الإخواني هشام عبدالله بتركيا |فيديو

ميدو يعلن انتهاء أزمة كهربا .. والزمالك يقبل العرض |تفاصيل

10 درجات والقاهرة في بؤرة الأمطار|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

بشرى لعشاق الأهلي.. محامي كهربا يكشف مفاجآت عن انتهاء غرامة اللاعب لصالح الزمالك

أنا أقدم منه.. نجم الزمالك يكشف حقيقة إهانته لـ إمام عاشور

غيابات بالجملة في لقاء الأهلي وإنبي بـ كأس مصر.. الأسماء مفاجأة

موضوعات متعلقة

أمريكا توافق على استخدام لقاح جديد ضد فيروس كورونا

ماذا قالت السفيرة الأمريكية في الإمارات عن دور بلادها بالشرق الأوسط

تمرد ضد رئيس الوزراء البريطاني تقوده نظيرته السابقة.. تفاصيل

من يأتي بعد مكارثي بعد إقالته غير المسبوقة من مجلس النواب الأمريكي؟

هل تريد أمريكا الانفصال عن الصين.. وزيرة الخزانة تجيب

النيابة الكويتية تحيل مسئول في وزارة الداخلية وآخرين إلى محكمة الجنايات لهذا السبب

"لديه مشاكل شخصية".. رئيس مجلس النواب الأمريكي ينتقد زميله الجمهوري الساعي لعزله

مسئول أمريكي يكشف عن تحذيرات للصين بشأن رقائق الذكاء الاصطناعي

ترشيحاتنا

9 محافظات|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الـ 48 ساعة المقبلة.. ماذا سيحدث؟

5 مستشارون جدد.. تفاصيل تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تصديق الرئيس

دموع على ورقة زواج عرفي.. حكاية هند بين ميراث والدها ومخدرات جوزها

أفضل جامعة في العالم لعام 2024.. إكسفورد البريطانية

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة برئاسة المستشار حازم بدوي

منها خفض أسعار السلع.. مدبولي يتراس اجتماع الحكومة لبحث عدد من الملفات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو يوثق لحظات مرعبة لسقوط طفل بين سفينة ورصيف ميناء بإيطاليا.. هذا مصيره

4 مشروبات تحارب ارتفاع الكوليسترول.. احرص على تناولها

القوات المسلحة تكرم أبناء الشهداء والمصابين فى بداية العام الدراسى

ناسا تحذر| عاصفة شمسية تفصل دول العالم.. وحقيقة قطع الإنترنت يوم 11 أكتوبر

فيديو

العالم الهولندي حذر منهما قبل حدوثهما.. زلزالان بقوة 5.6 يضربان هذه الدولة

تنبأت بزلازل 2023 وحريق فرح نينوي بالعراق.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 «فيديوجراف»

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ