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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مترجم لعدة لغات.. زاهي حواس يوقع عقد إنتاج برنامجه "الحارس"

زاهى حواس
زاهى حواس

وقع الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، صباح اليوم الثلاثاء، عقد إنتاج برنامج تلفزيوني عالمي .

ومن المقرر أن يقدم الدكتور زاهي حواس البرنامج التلفزيوني العالمي الأضخم تحت عنوان "الحارس- محطات في حياة زاهي حواس"، والذي من المتوقع عرضه على عدد من المحطات العالمية وترجمته لعدة لغات، ويضم نخبة من المتخصصين وفريق عمل بحثي عالمي.

جدير بالذكر أن برنامج "الحارس- محطات في حياة زاهي حواس" سيناقش حياة الدكتور زاهي حواس البحثية والكشفية، ويفجر عددا من المفاجآت التي يتشوق الجمهور لمعرفتها من خلال رحلته الطويلة في عالم الآثار، فضلا عن كشف العديد من الخبايا فيما يخص علم الآثار.

كما يتطرق للحديث عن الأنبياء في الحضارة المصرية القديمة.

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