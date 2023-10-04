عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سائق يتعدى على زوجته حتى الموت ويشعل فيها النيران بالقليوبية

جثة
جثة

شهدت قرية القلج بالخانكة فى القليوبية قيام سائق بالتخلص من زوجته بعد أن تعدى عليها حتى توفيت داخل منزلها فأشعل النيران في جثتها ولاذ بالفرار.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة إحدى السيدات مقتولة داخل شقتها الكائنة بمنطقة القلج.


وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث، وعثروا على جثمان سيدة تدعى دنيا 29 في العقد الثالث من العمر داخل شقتها وبها حروق بالجسد وطعنات وقطع حاد بالرقبة والمعصمين واتهمت الأسرة زوجها ويدعى ع.ع، الذي لاذ بالفرار بارتكاب الواقعة.


وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الخانكة العام تمهيدا لعرضها على الطب الشرعي، وتشريح الجثمان للوقوف على الأسباب الحقيقة التي أدت إلى الوفاة.


ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية من جهودهم للقبض على المتهم الهارب. 

القليوبية الخانكة أمن القليوبية رجال المباحث مديرية أمن القليوبية مستشفى الخانكة مديرية أمن القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

الأسبوع المقبل| الحكومة تعلن عن بشرى سارة لـ المواطنين

بعد تحذيرات لمدة عامين.. تفاصيل القبض على زوجة الإخواني هشام عبدالله بتركيا |فيديو

ميدو يعلن انتهاء أزمة كهربا .. والزمالك يقبل العرض |تفاصيل

10 درجات والقاهرة في بؤرة الأمطار|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

أنا أقدم منه.. نجم الزمالك يكشف حقيقة إهانته لـ إمام عاشور

بشرى لعشاق الأهلي.. محامي كهربا يكشف مفاجآت عن انتهاء غرامة اللاعب لصالح الزمالك

غيابات بالجملة في لقاء الأهلي وإنبي بـ كأس مصر.. الأسماء مفاجأة

موضوعات متعلقة

تحرير 1117 مخالفة مرورية فى حملة بالقليوبية

رئيس جامعة بنها: حريصون على الارتقاء وتحسين السمعة المؤسسية والأكاديمية

السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بالقليوبية

حبس مسجل خطر لحيازته كيلو مواد مخدرة بقليوب

خدع زوجته بالجواز العرفي لينفذ جريمته في القليوبية.. تفاصيل

ضحية الغدر .. رجل ينهي حياة زوج شقيقته في القليوبية والسبب صادم

تحرير 1235 مخالفة مرورية فى حملة بالقليوبية

قصة حب انتهت بالسجن ..التفاصيل الكاملة لـ مقتل سيدة الخصوص على يد زوجها العرفي

ترشيحاتنا

بزيادة 5.7%|أحمد رفعت: الصناعة أصبحت تمثل16.7% من الناتج المحلي

ضابط الشرطة شافه بهذا الشكل.. عقوبة رادعة في حق تاجر الترامادول

برشلونة ومانشستر سيتي في اختبار صعب.. من سيشق طريقه للقب دوري الأبطال

كيف تتخلص من وسواس الصلاة والوضوء.. طريقة سهلة وبسيطة

أحمد حسن يكشف سر غياب مدافع الأهلي أمام إنبي

أمطار لـ الجمعة.. الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 مشروبات تحارب ارتفاع الكوليسترول.. احرص على تناولها

القوات المسلحة تكرم أبناء الشهداء والمصابين فى بداية العام الدراسى

ناسا تحذر| عاصفة شمسية تفصل دول العالم.. وحقيقة قطع الإنترنت يوم 11 أكتوبر

حلم أم حقيقة.. ردود أفعال مدهشة من الفائزين بجائزة نوبل في الفيزياء 2023

فيديو

العالم الهولندي حذر منهما قبل حدوثهما.. زلزالان بقوة 5.6 يضربان هذه الدولة

تنبأت بزلازل 2023 وحريق فرح نينوي بالعراق.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 «فيديوجراف»

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ