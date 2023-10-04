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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر للصم يخسر من اليابان 4-1 بنصف نهائي كأس العالم

صدى البلد

خسر منتخب مصر للصم فرصة المنافسة على كأس العالم بعد الهزيمة من منتخب اليابان بنتيجة 4-1 في مواجهة نصف نهائي كأس العالم والذى يقام فى ماليزيا فى الفترة من 23 سبتمبر وحتى 7 اكتوبر الجارى .

وقدم منتخب مصر أداء رائعا خلال الوقت الأصلي للمبارة الذي انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بعد أن كان المنتخب المصري هو المبادر بالتسجيل لكن اليابانيين تمكنوا من حسم اللقاء لمصلحتهم في الوقت الإضافي بتسجيل ثلاثة أهداف، ليعبروا إلى المباراة النهائية من البطولة، فيما سيلعب منتخب مصر على المركزين الثالث والرابع.

وكان منتخب مصر قد بلغ الدور نصف النهائي من البطولة بعد تخطيه عقبة ألمانيا في الدور ربع النهائي بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي من دون أهداف.

وكان منتخب مصر حصل من قبل على الميدالية الفضية والمركز الثانى فى مونديال 2012 بتركيا .

ولعب  المنتخب بتشكيل يضم كلا من : صابر جمال فى حراسة المرمى و محمد عبد الحميد حامد ومحمد عماد صابر وعبدالله موسي سالم وماهر عبد المطلب وعمرو الشربيني وحماده فاروق و السيد شوقي السيد وماهر الجوهري واسماعيل محمد ومحمد محمود.

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