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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالات موسم الشتاء.. ظافر عابدين بجلسة تصوير مختلفة

طافر عابدين
طافر عابدين

تصدر الفنان ظافر عابدين غلاف مجلة “فوج” العربية للرجال فى عددها الجديد، حيث نشر فيديو من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، أثناء كواليس جلسة التصوير والتى ظهر فيها بعدة إطلالات شتوية مختلفة .


وعلق ظافر عابدين ، قائلاً: في قلب فندق “كا ساغريدو” الحالم بمدينة البندقية، يفيض الفنان التونسي ظافر العابدين بالحيوية على صفحات عدد خريف وشتاء 2023 من #ڤوغ_العربية_للرجل. انضموا إليه خلف كواليس جلسة تصوير غلاف أحدث أعدادنا، وتفضلوا بالضغط على الرابط في البايو لمعرفة المزيد عن ما ينتظركم هذا الشهر.

مشاركة فيلم ابني فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي:


وقد أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن عرض الفيلم السعودي "إلى ابني" للمخرج والممثل ظافر العابدين ضمن مسابقة آفاق السينما العربية هذا العام. 
الفيلم من إنتاج إم بي سي ستوديوز ويعد الفيلم الثاني من إخراج ظافر العابدين، وتدور قصته حول عودة أب سعودي وابنه إلى المملكة العربية السعودية بعد فترة طويلة من العيش خارج البلاد انتهت بحادث أليم.


جدير بالذكر أن فيلم العابدين الأول "غدوة" قد عُرض سابقًا في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 حيث فاز بجائزة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية (الفيبريسي) آنذاك.

 

ونشر الفنان ظافر العابدين فيديو من داخل أحد الإستديوهات مؤخرًا ، أثناء استكماله مراحل تسجيل الصوت لفيلمه الجديد إلى ابنى ، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.


وقال ظافر إنه الآن فى أخر مرحلة قبل عرض الفيلم ، وهى مرحلة تركيب الصوت ، والتى يقوم بها فى إحدى أهم استديوهات انجلترا والعالم، وهو الاستديو الذى سجل فيه أهم الأفلام وعلى رأسهم فيلم إلى إبنى .


وأضاف أن الفيلم من إنتاج mbc وسيعرض قريبًا فى المهرجانات السينمائي

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