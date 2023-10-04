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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن| أحمد العوضي يمنح 150 ألف جنيه لمن يتوقع نهاية مسلسله.. وابنة سامي العدل تهاجم بعض أصدقائها بسبب وفاة أخيها

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..
 


من يتوقع قصة مسلسله .. أحمد العوضي يمنح متابعيه 150 الف جنيها


اعلن الفنان أحمد العوضي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي السهير فيسبوك عن مسابقة جديدة قدرها 150 الف جنية . 

وقال أحمد العوضي :(المساااابقه التانيه )  ، تم التعاقد علي مسلسل ( حق عرب ) رمضان ٢٠٢٤  ، انتاج سينرجي ( تامر مرسي )  ، تأليف محمود حمدان  ، اخراج اسماعيل فاروق

 

بعد نجاح ألفريدو.. أحمد فهمي: بحب أخوص أي تجربة أساسها رواية| خاص

 

أعرب الفنان أحمد فهمي عن سعادته بنجاح وتجربة مسلسل ألفريدو الذى عرض مؤخرا والذى أخذ من رواية للكاتب مصطفى محمود.

 

وقال أحمد فهمي فى تصريح ل"صدي البلد"، إنه يحب خوض أى تجربة فنية أساسها معتمد على رواية وخاصة أنه يحب روايات الدكتور مصطفى محمود بشكل خاص.

 

 

محمود حميدة: أرفض لفظ القوى الناعمة والسينما تخترق الآخر دون مقاومة

 

نشر الحساب الرسمي للفنان محمود حميدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو جديد له، يتحدث فيه عن السينما وخبراته في هذا المجال على مدار سنوات عديدة.

 

وتحت شعار "تأملات حول صناعة السينما"، يطرح الفنان محمود حميدة سلسلة من الفيديوهات التي يتحدث فيها عن علاقته الممتدة بهذا المجال، ورأيه في الساحة الفنية خلال الفترة الماضية.


 

مسح جوخ.. رشا سامي العدل تشن هجوما على بعض أصدقائها بعد وفاة شقيقها
 

شنت رشا سامي العدل عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك ، هجوما علي بعض أصدقائها بسبب وفاة شقيقها . 

وقالت رشا سامي العدل : اصحابي المحترمين المبجلين اللي شافوا انه مناسب يكونوا عندي و يعملوا فيها اصحابي و مايعزونيش في حين عزوا أفراد اخري من الأسرة علشان مصالحهم الشخصية في حين نجوم و شيوخ و أمراء دول شقيقة عزوني لشخصي ك اخت للمرحوم مش بصفتي او بمسح جوخ ل عيلتي ... ما يشرفنيش معرفتكم و اقل حد تعب نفسه بمكالمة او رسالة او حتي كومنت قلبه و نفسيته انضف بكتير منكم و تم بالفعل لغي صداقتكم و جاري حذف البقية


هيمثل مصر في الأوسكار.. "فوي فوي" يتصدر إيرادات السينما بعد 3 أسابيع عرض

 

تمكن فيلم فوي فوي، بطولة الفنان محمد فراج ، من الحفاظ علي تصدره شباك التذاكر المصرية للأسبوع الثالث على التوالي منذ طرحه في السينمات . 

 

 

 

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