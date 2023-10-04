من يتوقع قصة مسلسله .. أحمد العوضي يمنح متابعيه 150 الف جنيها

اعلن الفنان أحمد العوضي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي السهير فيسبوك عن مسابقة جديدة قدرها 150 الف جنية .

وقال أحمد العوضي :(المساااابقه التانيه ) ، تم التعاقد علي مسلسل ( حق عرب ) رمضان ٢٠٢٤ ، انتاج سينرجي ( تامر مرسي ) ، تأليف محمود حمدان ، اخراج اسماعيل فاروق

وتابع أحمد العوضي : وده بفضل الله وبفضل دعم اخواتي وحبهم اللي كل حاجه حلوه بتحصل بسببهم وجاييين النهارده ننبسط كلنا المسابقه هتبقي ١٥٠ الف جنيه ١٠ هيكسبو كل واحد ١٥ الف السؤالين ، ١ -(حق عرب )هيبقي شعبي ولا صعيدي ، ٢ - (حق عرب) هيبقي اكشن ولا رومانسي ولا كوميدي ، معانا اربع ايام ونلم الورق والاختيار عشوائي زي ما اتعودنا .

وتعاقد الفنان أحمد العوضي على بطولة فيلم «الإسكندراني» للمخرج خالد يوسف، بعد نجاحه في رمضان الماضي 2023 فى تقديمه شخصية جابر الكوماندا في «ضرب نار».



وجاء تعاقد أحمد العوضي ليكون البطولة الأولى له في السينما المصرية مع عودة المخرج خالد يوسف للسينما بعد آخر أعماله فيلم «كارما»، حيث قدم في رمضان الماضي مسلسل «سره الباتع».