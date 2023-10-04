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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

مسح جوخ.. رشا سامي العدل تشن هجوما على بعض أصدقائها بعد وفاة شقيقها

صدى البلد

شنت رشا سامي العدل عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك ، هجوما علي بعض أصدقائها بسبب وفاة شقيقها . 

وقالت رشا سامي العدل : اصحابي المحترمين المبجلين اللي شافوا انه مناسب يكونوا عندي و يعملوا فيها اصحابي و مايعزونيش في حين عزوا أفراد اخري من الأسرة علشان مصالحهم الشخصية في حين نجوم و شيوخ و أمراء دول شقيقة عزوني لشخصي ك اخت للمرحوم مش بصفتي او بمسح جوخ ل عيلتي ... ما يشرفنيش معرفتكم و اقل حد تعب نفسه بمكالمة او رسالة او حتي كومنت قلبه و نفسيته انضف بكتير منكم و تم بالفعل لغي صداقتكم و جاري حذف البقية

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كتبت  رشا سامى العدل عبر حسابها  على فيس بوك رسالة مؤثرة إلى شقيقها الراحل :" هتوحشنا يا روحي أنا وخالد حياتنا صعبة من بعدك  بابا الله يرحمه وأنت دلوقتي كسرة جامدة أوي لينا ضربتين يقطموا أي حد لسه مش مستوعبين وصعب نستوعب بس متغلاش على اللي خلقك".

وأضافت رشا سامي العدل :" الله يرحمك ويغفر لك ويدخلك الفردوس الأعلى من غير حساب ولا سابقة عذاب اللهم ثبته عند السؤال، وأكرم نزله ونور قبره إنك أنت الغفور الرحيم اللهم آمين". 

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