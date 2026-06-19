محافظ أسوان يتابع تشغيل عبارة السباعية بعد الانتهاء من أعمال الصيانة

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تشغيل عبارة السباعية عقب الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة ، والتى نفذتها فرق الصيانة الفنية التابعة للشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بالإسكندرية والمتواجدة حالياً بالمحافظة.

ويأتى ذلك فى ضوء حرص المحافظة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير وسائل النقل النهرى الآمنة.

أعمال صيانة ورفع كفاءة العبارة

جاء ذلك بناء على توجيهات محافظ أسوان ، حيث تم التنسيق مع الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بالإسكندرية لإيفاد فرق متخصصة لتنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة اللازمة للعبارة ، بما يضمن جاهزيتها للعمل بكفاءة وانتظام فى خدمة المواطنين .

استمرار تشغيل العبارة لخدمة الأهالي

ومن جانبه أوضح شوقى مصطفى رئيس مدينة السباعية أنه وفقاً لتكليفات محافظ أسوان فقد تم الانتهاء من أعمال الصيانة وتشغيل العبارة بصورة طبيعية ، لتواصل مهامها فى نقل أهالى المدينة من الجانب الغربى إلى الجانب الشرقى عبر نهر النيل ، وتسهيل حركة المواطنين اليومية .

مواصفات وتجهيزات العبارة

تبلغ قدرة العبارة 220 حصانا، وتستوعب حوالى 100 راكب و6 سيارات صغيرة ، بالإضافة إلى تجهيزها بالروافع والغواطس وكابينة القيادة ، ومقاعد ومظلات مخصصة للركاب ، بما يوفر أعلى درجات الراحة أثناء التشغيل .

توافر وسائل السلامة والأمان

تم تجهيز العبارة بكافة وسائل السلامة والصحة المهنية ، من معدات وأدوات إنقاذ وتجهيزات تشغيل آمنة ، مع استمرار أعمال المتابعة والصيانة الدورية للحفاظ على كفاءة العبارة وضمان استمرار تقديم الخدمة بالشكل المطلوب .

الحفاظ على المظهر الحضاري

يتم الاهتمام بأعمال النظافة والصيانة الدورية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للعبارة ، بما يتماشى مع جهود محافظة أسوان للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

تأتى هذه الجهود فى إطار حرص محافظة أسوان على تطوير منظومة النقل والخدمات الجماهيرية ، ورفع كفاءة وسائل النقل النهرى ، بما يحقق سهولة إنتقال المواطنين ويوفر وسيلة آمنة وميسرة لخدمة أهالى قرى غرب النيل .