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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء تأسيس مركز علوم الأدلة الجنائية والدراسات الأمنية والقانونية بكلية الحقوق جامعة أسوان

جهود جامعية
جهود جامعية
محمد عبد الفتاح

وقعت جامعة أسوان بروتوكول تعاون مشترك مع المركز العربي للدراسات والتدريب وإعداد الباحثين بالقاهرة؛ بهدف تأسيس مركز علوم الأدلة الجنائية والدراسات الأمنية والقانونية في كلية الحقوق.

ويأتى ذلك، في ضوء توجه جامعة أسوان نحو تعزيز دورها الأكاديمي والبحثي وخدمة المجتمع، وتحت رعاية  الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان. 

ويأتي إنشاء المركز؛ في إطار دعم منظومة البحث العلمي، وتطوير البرامج التدريبية المتخصصة، والعمل على تنمية الوعي العلمي والقانوني والأمني لدى مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات العلوم الجنائية والأمنية والقانونية.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، أن الجامعة تواصل تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى بناء شراكات علمية وبحثية فاعلة مع المؤسسات والمراكز المتخصصة، مشيرًا إلى أن تأسيس مركز علوم الأدلة الجنائية والدراسات الأمنية والقانونية يمثل إضافة نوعية لمنظومة البحث العلمي بالجامعة، ويعزز من دور كلية الحقوق في تقديم خدمات علمية وتدريبية متخصصة تخدم المجتمع وتسهم في دعم جهود تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.

جهود جامعية

وأضاف أن المركز الجديد سيوفر بيئة علمية متطورة للباحثين والدارسين والمهتمين بمجالات الأدلة الجنائية والعلوم الأمنية والقانونية، بما يدعم الابتكار البحثي ويسهم في تقديم حلول عملية للتحديات والقضايا المعاصرة ذات الصلة بالعدالة الجنائية والأمن المجتمعي.

من جهته، أوضح الدكتور أيمن أحمد عبدالغفار عميد كلية الحقوق بجامعة أسوان، أن المركز يستهدف المساهمة في الأنشطة العلمية والبحثية والتدريبية المتخصصة في مجالات علوم الأدلة الجنائية والبحوث الجنائية بمفهومها الشامل، إلى جانب دراسات التزييف والتزوير والجرائم المعلوماتية والعلوم القضائية، بما يرفع من كفاءة الدارسين والعاملين والمهتمين بهذه التخصصات الحيوية.

وأشار عميد الكلية إلى أن المركز سيعمل على تعزيز المعايير الأكاديمية والمهنية وتطوير البرامج التدريبية والبحثية المتخصصة، بما يواكب التطورات العلمية الحديثة ويسهم في إعداد كوادر قادرة على التعامل مع المستجدات والتحديات التي تواجه منظومة العدالة الجنائية، فضلًا عن دعم جهود البحث العلمي الرامية إلى إيجاد حلول علمية وعملية للمشكلات التي تواجه المختصين أثناء ممارسة مهامهم الوظيفية.

قام بتوقيع بروتوكول التعاون، كل من: الأستاذ الدكتور لؤي سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان، والأستاذ الدكتور أيمن أحمد عبدالغفار عميد كلية الحقوق، بحضور وفد المركز العربي للدراسات والتدريب وإعداد الباحثين ممثلًا في إدارة المركز، وذلك في خطوة تعكس حرص جميع الأطراف على تعزيز التعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويدعم مسيرة التميز الأكاديمي والبحثي بجامعة أسوان.

ويؤكد هذا التعاون على أهمية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية المتخصصة في تطوير المعرفة العلمية، وإعداد جيل من الباحثين والمتخصصين القادرين على الإسهام الفاعل في خدمة المجتمع وتحقيق العدالة وترسيخ الأمن والاستقرار.

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