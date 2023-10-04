هيمثل مصر في الأوسكار.. "فوي فوي" يتصدر إيرادات السينما بعد 3 أسابيع عرض

تمكن فيلم فوي فوي، بطولة الفنان محمد فراج ، من الحفاظ علي تصدره شباك التذاكر المصرية للأسبوع الثالث على التوالي منذ طرحه في السينمات .

وحقق الفيلم في أسبوع عرضه الثالث في دور العرض المصرية مبلغ6,065,478 جنيها مصريا ، ليكون إجمالي ما حققه هو 18,558,236جنيه.

الفيلم اختير لتمثيل مصر في الأوسكار، وقصته مأخوذة عن أحداث حقيقية عام 2013، حيث يجد الشاب "حسن" نفسه أمام فرصة إعلان عن فريق كرة قدم للمكفوفين وهو شخص معافى ويقرر أن يخوض المغامرة، وينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا، فيتحد "حسن" مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.

الفيلم إخراج وتأليف عمر هلال وإنتاج محمد حفظي، وبطولة نيللي كريم، وبيومي فؤاد، وطه الدسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبدالعظيم، وحجاج عبدالعظيم، وبسنت شوقي.