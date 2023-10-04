مسلسل تلت الثلاثة ينافس كريستال على صدارة الأعلى مشاهدة في مصر

تصدر مسلسل تلت التلاتة، بطولة غادة عبد الرازق، نسب المشاهدة في مصر؛ بعد طرحه على منصة شاهد.

واحتل مسلسل تلت التلاتة، المركز الثاني ضمن قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر؛ لينافس مسلسل كريستال على الصدارة .

المسلسل من تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح، ويشارك في بطولته إلى جانب غادة عبد الرازق، كلًا من: أحمد مجدى، مي سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبدالله وعدد كبير من الفنانين، والعمل لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

آخر أعمال غادة عبد الرازق

كان آخر أعمال غادة عبد الرازق هو حكاية حدث بالفعل، وشاركها في البطولة سلمى أبو ضيف .

مسلسل «حدث بالفعل» تأليف د. فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي في أول تجربة تليفزيونية له، والمسلسل ينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى، ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.