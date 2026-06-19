وكيل تعليم شمال سيناء: رفع درجة الاستعداد لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، حمزة رضوان، برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال امتحانات نهاية العام لشهادة الثانوية العامة ، والمقرر لها يوم /الأحد/ المقبل .

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ، بحضور مديري الإدارات التعليمية، ومدير إدارة أمن المديرية؛ وذلك لوضع الضوابط النهائية وضمان سير الامتحانات بأعلى مستويات الدقة والنزاهة.

واستهل وكيل الوزارة، الاجتماع بالتنبيه على ضرورة جاهزية اللجان ونظافتها، وإعداد وفرش القاعات والتحقق الكامل من شخصيات جميع العاملين باللجنة.

وكلف وكيل وزارة التربية والتعليم، بتوفير سبل الراحة للطلاب والملاحظين، والاهتمام بطلاب الدمج وتأمين البوابات بصفة مستمرة.

وأصدر رضوان تعليمات مشددة بحظر ومنع الغش بكل وسائله، مؤكداً على المسئولية المباشرة لرئيس اللجنة في منع دخول الهواتف المحمولة أو الساعات الذكية، بجانب الالتزام بمواعيد فتح مظاريف الأسئلة، والالتزام بالضوابط الزمنية حيث تفتح الأبواب في الثامنة صباحاً، ويصعد الطلاب في الثامنة والنصف.