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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مفاجأة.. تعرف على فرق السن بين هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي

أحمد فهمي وهنا الزاهد
أحمد فهمي وهنا الزاهد

كشفت الفنانة هنا الزاهد، خلال استضافتها فى أحد البرامج التليفزيونية، عن فارق العمر بينها وبين زوجها الفنان أحمد فهمي. 

وأوضحت هنا الزاهد أنها تبلغ من العمر 29 عاماً، إلا أنها لم تكن تفضل أن تبوح بعمرها.

وخلال الحلقة، أوضح الإعلامي عمرو أديب أن الفنان أحمد فهمي، زوج الفنان هنا الزاهد، يبلغ من العمر 42 عاماً، وهو ما يعني أن فارق العمر بينهما 13 عاماً.

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وكان آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد هو “سيب وأنا أسيب”، والذى عرض على منصة شاهد vip، وحقق نجاحا ملحوظاً.

ومسلسل "سيب وأنا أسيب" تدور أحداثه في إطار إجتماعي كوميدي، حول شخصية نبيلة التي تجسدها هنا الزاهد التي تدخل في صراعات مع زوجها أحمد السعدني الذي كانت تعتقد أنه طلقها وتفاجأت بأنها ما زالت على ذمته.

والمسلسل من بطولة الفنان أحمد السعدني، والفنانة هنا الزاهد، والفنان محمد جمعة، والفنانة عارفة عبد الرسول، والفنان محمود البزاوي، وآية سماحة، وساندي علي، وأحمد سلطان، ودنيا سامي، ويارا جبران، وفاطمة الكاشف، ومحمود السيسي.

هنا الزاهد احمد فهمي احمد السعدنى أعمال الفنانة هنا الزاهد الإعلامي عمرو أديب الفنان محمود البزاوى الفنان محمد جمعة الفنانة عارفة عبد الرسول الفنانة هنا الزاهد الفنان احمد فهمى

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