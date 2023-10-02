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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شقيقة أحمد سامي العدل تكشف اللحظات الأخيرة: ملحقش يركب صمام وكان صعب يتنفس

صدى البلد

كشفت رشا سامي العدل، سبب وفاة شقيقها أحمد سامي العدل، الذي رحل عن عالمنا صباح  أول أمس السبت.

‎وأوضحت رشا سامي العدل خلال تصريحات تليفزيونية :" أحمد كان جاله كورونا وبعد كورونا جاله جلطات على الرئة، وتعب شوية وكان في البيت مش عارف يتنفس وصحابه ودوه على المستشفى وكلمونا.

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اليوم.. عزاء أحمد سامى العدل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد

‎وتابعت رشا سامي العدل: وأنا روحت جري ومحدش كان لسة عرف، لقيت حالته بتتدهور وقالولي في مشكلة في شريان في القلب ولازم يركب صمام، فطبعا اتصلت بعمي وقولتله ننقله مستشفى تانية أو حاجة بس للاسف ملحقناش، لأنه كان صعب يتنفس.

عزاء أحمد سامى العدل 

يقام اليوم الإثنين عزاء الممثل والمخرج الشاب أحمد سامي العدل نجل الفنان الراحل سامي العدل بعد صلاة المغرب من مسجد الشرطة بالشيخ زايد .

وشُيّعت مساء يوم السبت جنازة الشاب الراحل أحمد سامي العدل، نجل الفنان الراحل سامي العدل، من مسجد الفاروق بالمعادي.


وحرص عدد كبير من الفنانين وعائلة العدل علي حضور صلاة الجنازة علي الراحل أحمد سامي العدل، حيث ظهرت الفنانة ماجدة نور الدين والدة الشاب الراحل منهارة من البكاء أمام مسجد الفاروق بالمعادي تنتظر انتهاء الصلاة على فقيدها، لتشييع جثمانه إلى مقابر العائلة.

وتوافد المخرج خالد يوسف ومجدى أبو عميرة ومريم أبو عوف وإيمان العاصي وأمير عيد وأمل رزق وحسن أبو الروس وطارق النهرى، والمخرج ماندو العدل وهنادي مهنا والمخرج عمرو سلامة. 

 

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