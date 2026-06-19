قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يوري بيرشيتش يجدد عقده مع أتلتيك بيلباو موسما إضافيا
إعلام إسرائيلي: اتصال مرتقب بين روبيو ونتنياهو لبحث تطورات الملف اللبناني
كرة لهب| الأرصاد تعلن مفاجأة عن توقعات صيف 2026
نزل 130 جنيه..الذهب يتراجع في منتصف تعاملات اليوم بالصاغة
حكم أخذ أجرة على تعليم القرآن والعبادات.. دار الإفتاء تجيب
طلب إحاطة عن الهجرة الداخلية.. هل تتوافق خريطة الاستثمارات مع حركة السكان وفرص العمل؟
إيران تفرض قيودا جديدة على الملاحة في مضيق هرمز
الموجات أم الأشعة المقطعية؟.. حسام موافي يوضح أفضل طرق تشخيص أمراض البنكرياس
رئيس مستوطنة إسرائيلية يعلق على وقف إطلاق النار: يجب أن تحترق الأراضي اللبنانية
وزير الخارجية اليمني الأسبق: «الفوضى الخلاقة» كانت شعارا لإخفاء مخططات مغايرة للمُعدَّة للمنطقة
الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه
جريمة مروعة تهز دولة الاحتلال.. عائلة إسرائيلية تتورط في ارتكاب جرائم جنسية تجاه طفل عاجز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم صلاة من تعاطى الحشيش.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد

من أكثر الأسئلة التي يتادولها كثيرون ويتساءلون عن حكمها الشرعي هو ما حكم صلاة من تعاطى الحشيش وهل إذا كان يصلي تحت تأثير المخدرات فإن صلاته صحيحة أم باطلة، حيث يدور جدل كبير بين الناس حول صحة الصلاة وفي السطور التالية نتعرف على رأي دار الإفتاء المصرية في هذه المسألة الفقهية.

حكم صلاة من تعاطى الحشيش

وكانت دار الإفتاء المصرية، بينت حكم صلاة من تعاطى الحشيش خلال فتوى سابقة عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أكدت أن شرب الحشيش والتدخين معصية، قائلة "من الأولى لمن يشرب الحشيش والتدخين قبل قرب الصلاة إذا ابتلي بهذه المعصية أن يطهر فمه جيدا ويغير رائحته قبل أن يدخل إلى الصلاة". 

وأضافت دار الإفتاء، في فتواها، أن الصلاة تحضرها الملائكة والملائكة تنفر من الرائحة الخبيثة.

ما حكم الشرع في أداء الصلاة تحت تأثير المخدرات؟ 

وأما حكم صلاة من تعاطى الحشيش ومدى صحتها خاصة إذا كان المصلي تحت تأثير المخدرات، فأكدت دار الإفتاء أن الصلاة في هذه الحالة غير صحيحة ما دام تأثيرها يغيِّبُ العقل. 

وأوضحت دار الإفتاء، أن متعاطي هذه الممنوعات لا يُحْسِن المحافظة على وضوئه، ويختلط عليه؛ فلا يدري ما يقول وما يقرأ من القرآن، فيُنتَقضُ بذلك وضوؤه وتبطلُ صلاتُه.

ما هي شروط صحة الصلاة؟

شروط صحة الصَّلاة: وهي خمسة شروطٍ لابُد من توافرها وهي:
دخول الوقت: أي وقت الصَّلاة والذي يبدأ من الأذان ويسّتمرّ حتى أذان الصَّلاة التَّالية. ومن غَفِل عن إحدى الصَّلوات أو كان نائمًا وخرج وقتها وبدأ وقت الذي يليها؛ فعليه قضاء الصَّلاة الفائتة متى ما تذكرها فورًا.

ستر العورة: والعورة في الشّرع هي كلُّ ما يجب تغطيته، ويقبح ظهوره ويُستحَى منه، ويُعتبر كشّف العورة من الفواحش؛ فستر العورة من الفضائل والأخلاق الرَّفيعة التي يتوجّب الالتزام بها في الصَّلاة وغيرها. وعورة الرَّجل الواجب سترها المنطقة من الجسد الواقعة ما بين السُّرة والرُّكبتيْن، أمّا المرأة فكلُّ جسدها عورةٌ يجب ستره.

النَّجاسة: فعلى المُصلِّي اجتناب النَّجاسة في البدن والثَّوب والبقعة التي يقف عليها للصَّلاة، ومن الأشياء التي تُسبب النَّجاسة: الميتة، والدَّم، والخمر، والبول، والغائط؛ فيجب على المُصلِّي إزالة النَّجاسة قبل البدء في الصَّلاة، أمّا من علم بالنَّجاسة بعد الصَّلاة؛ فصلاته صحيحةٌ، ومن علم بها أثناء الصَّلاة؛ فعليه إزالتها فورًا وإلا بَطُلت صلاته.

استقبال القِبلة: والقِبلة هي الكعبة المُشرّفة؛ فعلى جميع المُصلِّين من كافّة أرجاء الأرض التَّوجه نحو الكعبة في صلاتهم الفريضة والنَّافلة.

النِّية: يُقصد بالنِّية شرعًا هي العزم والقّصد على فِعل أمرٍ تقربًا وإرضاءً لله تعالى وامتثالًا لأوامره، ومحلّ النِّية هو القلب؛ فلا حاجة للتّلفظ بها عند فعل العبادة، ومن تلفّظ بها فهو مبتدعٌ لعدم ثبوت ذلك عن النَّبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه؛ فعلى المسلم أنْ ينوي ويعقد العزَم في قلبه الصَّلاة التي يريدها؛ فلا يقل عند الوقوف بين يدي الله: نويتُ صلاة الظُّهر أو غيرها وإنَّما يقل: الله أكبر- تكبيرة الإحرام- ويَشرع في صلاته.

حكم صلاة من تعاطى الحشيش حكم الشرع في أداء الصلاة تحت تأثير المخدرات دار الإفتاء الإفتاء الصلاة شروط صحة الصلاة صحة الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة القهوة ومسرح الحادث

سالت دماؤها في مكان أكل عيشها.. تفاصيل مؤلمة في حادث صاحبة سيارة القهوة والقاصر بحدائق الأهرام

سيارة القهوة

خرجت تبحث عن لقمة العيش فعادت جثة| مأساة هدير بائعة الشاي تهز حدائق الأهرام.. القصة الكاملة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات .. برقم الجلوس

سعر الذهب اليوم

انخفاض جديد لـ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. وصل كام؟

طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

احم نفسك من السجن المؤبد.. طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

قانون المرور

بعد واقعة حدائق الأهرام.. ماذا يقول القانون عن قيادة القاصر للسيارة والتسبب في وفاة شخص؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 19 يونيو.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

حلقة فيفي عبده

ادعولي.. فيفي عبده تكشف إمكانية خضوعها لعملية جراحية بعد تعرضها لكسر

ياسمين غيث

بعد إعادة الفكرة بمسلسل ورد على فل وياسمين.. ياسمين غيث: مسلسلات السرطان بقت موضة

رنا سماحة

رنا سماحة تطرح “قلبي الغلبان” من ألبوم “مهري حياة”

بالصور

فوائد عديدة للكرز.. وتحذيرات طبية من تجاوز الكمية اليومية

فوائد الكرز الصحية
فوائد الكرز الصحية
فوائد الكرز الصحية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟.. وأشخاص ممنوعين منه

فوائد البطيخ الصحية
فوائد البطيخ الصحية
فوائد البطيخ الصحية

10 أنواع من البقوليات تساعد على تقوية العظام.. أبرزها فول الصويا والحمص

أفضل البقوليات لتقوية العظام
أفضل البقوليات لتقوية العظام
أفضل البقوليات لتقوية العظام

نشرة المرأة والمنوعات| هل تنتقل جرثومة المعدة بين أفراد الأسرة؟.. ألم أسفل الظهر ناقوس خطر لأمراض أخري

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

أمير المصري

أمير المصري: بكيت وتأثرت بفيلم القصص.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد