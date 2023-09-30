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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم الفن يشاركون في تشييع جثمان نجل الفنان الراحل سامي العدل|فيديو وصور

جنازة محمد سامى العدل
جنازة محمد سامى العدل

شُيّعت مساء اليوم جنازة الشاب الراحل أحمد سامي العدل، نجل الفنان الراحل سامي العدل، من مسجد الفاروق بالمعادي والذي توفي صباح اليوم، إثر إصابته بجلطة في الشريان الأورطي.


وحرص عدد كبير من الفنانين وعائلة العدل علي حضور صلاة الجنازة علي الراحل أحمد سامي العدل، حيث ظهرت الفنانة ماجدة نور الدين والدة الشاب الراحل منهارة من البكاء أمام مسجد الفاروق بالمعادي تنتظر انتهاء الصلاة على فقيدها، لتشييع جثمانه إلى مقابر العائلة.


وتوافد المخرج خالد يوسف ومجدى أبو عميرة ومريم أبو عوف وإيمان العاصي وأمير عيد وأمل رزق وحسن أبو الروس وطارق النهرى، والمخرج ماندو العدل وهنادي مهنا والمخرج عمرو سلامة. 

 


وحضر المنتج جمال العدل ومحمد العدل جنازة ابن شقيقهما أحمد سامي العدل بمسجد الفاروق بالمعادي، وانهارت ماجدة نور الدين والدة أحمد من البكاء على نجلها.

من هو أحمد سامي العدل؟

أحمد سامي العدل ممثل ومخرج وهو ابن الفنان الراحل سامي العدل، وشارك بالتمثيل في مسلسل "فوق مستوى الشبهات" بطولة الفنانة الكبيرة  يسرا، ومن أعماله مسلسل "حارة اليهود" وعمل مساعد مخرج في مسلسل "الحساب يجمع"، ومساعد مخرج في مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، كما شارك في السينما في فيلم "اعز الولد" عام 2021، وكانت آخر مشاركته في الفن في مسلسل "جميلة" حيث عمل سكريبت حركة خلاله.

سامي العدل

يذكر أن الفنان سامى العدل رحل عن عالمنا 10 يوليو عام 2015، عن عمر يناهز الـ 68، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب.

 

https://fb.watch/nnTK90f1ng/?mibextid=qC1gEa

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