سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 19-6-2026

تراجع سعر الريال السعودي في مصر على مدار تعاملات الأسبوع الجاري ليسجل دون الـ 14 جنيها.

وخلال السطور التالية نستعرض سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 19 يونيو 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لتطورات العملة السعودية سواء لأداء العمرة أو لأغراض العمل والسياحة.

أسعار الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الخميس 18 يونيو 2026 نحو:

13.33 جنيه للشراء.

13.40 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنوك مصر والأهلي اليوم الخميس 18 يونيو 2026 نحو:

13.25 جنيه للشراء.

13.31 جنيه للبيع.

أقل سعر بيع للريال السعودي في البنوك

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي اليوم الجمعة 19 يونيو 2026 لنحو:

13.22 جنيه للشراء.

13.28 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول اليوم الخميس 18 يونيو 2026 نحو:

13.21 جنيه للشراء.

13.31 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم نحو:

13.20 جنيه للشراء.

13.29 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي اليوم لنحو:

13.19 جنيه للشراء.

13.30 جنيه للبيع.

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي اليوم ليسجل:

13.17 جنيه للشراء.

13.34 جنيه للبيع.

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك العقاري المصري العربي اليوم الخميس ليصل إلي:

12.95 جنيه للشراء.

13.32 جنيه للبيع.

هبط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم لنحو:

12.85 جنيه للشراء.

13.32 جنيه للبيع.