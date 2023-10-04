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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيرادات السينما أمس.. محمد فراج في المقدمة ب "فوي فوي" وهنيدي يتذيل القائمة

صدى البلد

يشهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبدالعزيز،  “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي و"ع الزيرو" لمحمد رمضان  كما عرضت مؤخرا  أفلام أخرى هي: “العميل صفر، ووش فى وش، فوي فوي.

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس، الثلاثاء ،  854,855 جنيها، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

 

 

فوي فوي : 

 

وحقق فوي فوي من بطولة محمد فراج ، ايرادات ليلة امس وصلت الي 418,623 جنيها ، ليتصدر شباك التذاكر أمس، الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال ومن خلاله ينتقل من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية. تدور الأحداث في عام ٢٠١٣ في مصر وهي مستوحاة من أحداث حقيقية ؛  حيث يحلم حسن بالفرار و بدهاء ومكر يجد الفرصة حين يُعلن عن فريق كرة قدم للمكفوفين ينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا. يتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.

 

فيلم “العميل صفر”

 

احتل فيلم “العميل صفر” المركز الثالث بين قائمة الأفلام المعروضة حاليا فى السينمات حيث حقق الفيلم إيرادات بلغت قيمتها 166,824 جنيه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.


فيلم “وش فى وش”

 

بينما جاء في المركز الثاني فيلم “وش في وش” والذى يقوم ببطولته كل من محمد ممدوح وامينة خليل وانوشكا وبيومي فؤاد وتأليف وإخراج خالد الحلفاوي.

وحقق الفيلم إيرادات بلغت قيمتها 170,501 جنيها ويناقش الفيلم الأزمات الزوجية التي يتسبب فيها الأسر بين الطرفين.

 

أولاد حريم كريم :

 

حقق فيلم أولاد حريم كريم ، والذي يعد استكمال لاحداث الجزء الاول من فيلم حريم كريم ، الذي عرض قبل 18 عاما ، ايرادات وصلت الي 42,121 جنيها.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة،  داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس،  ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

 

فيلم “بيت الروبي”

 

بينما تراجع  فيلم “بيت الروبي” عن تصدر شباك التذاكر بالسينمات المصرية.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 33,848 جنيها وهو بطولة كريم عبد العزيز، ونور اللبنانية، وكريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد، وسمر جابر، والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، وسارة عبد الرحمن، وشريف دسوقي، وحاتم صلاح، ومحمود السيسي، ومصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم فيلم “بيت الروبى” فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حالياً ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور، ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.

فيلم دولارات : 
 

 

وحقف فيلم دولارات دولارات من بطولة نضال الشافعي وراندا البحيري ومنة نضال ومحمد عادل ، أمينة ، صلاح عبد الله ، هالة فاخر ، ايرادت وصلت الى 4,892 جنيهاً .

فيلم مرعي البريمو

 

فيلم “مرعي البريمو” من بطولة محمد هنيدي وغادة عادل ولطفي لبيب وإنجي علي ومن إخراج سعيد حامد، حقق إيرادات وصلت إلى 1,096 جنيها.

تدور أحداث فيلم “مرعي البريمو” حول مرعي الذي يتاجر في البطيخ ويواجه العديد من المفارقات الكوميدية.

فيلم ع الزيرو

 

حقق فيلم “ع الزيرو” إيرادات ليلة أمس وصلت إلى 5,549 جنيها.

فيلم "ع الزيرو" من بطولة محمد رمضان ونخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، وجومانا مراد، وخالد الصاوي، وشريف الدسوقي، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل

الفيلم من إخراج محمد جمال العدل وتأليف مدحت العدل، وإنتاج جمال العدل واستوديوهات ڤوكس.

 

فيلم “مستر إكس”

 

حقق فيلم “مستر إكس” إيرادات بلغت  10,306جنيها،  وهو العمل الذى يقوم ببطولته أحمد فهمى وهنا الزاهد.

فيلم “مستر إكس” تدور أحداثه في إطار كوميدي حول مستر إكس الذى يسعى على تحريض الرجال على عدم الزواج أو الطلاق من أزواجهن.

الأفلام السينمائية ايرادات الافلام جومانا مراد سارة عبد الرحمن غادة عادل فيلم “بيت الروبي” فيلم “العميل صفر” كريم عبدالعزيز محمد رمضان محمد رمضان محمد جمال العدل محمد هنيدي محمود الدفراوي

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