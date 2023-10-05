ما علاقة محمد رمضان؟مخرج دوران شوبرا يكشف سرا خفيا عن هيثم أحمد زكي

كشف مخرج مسلسل “دوران شبرا” سرا عن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وهو ابن الفنان أحمد زكي، ومن خلال هذا الموضوع نكشف لكم هذا السر.

أحمد زكي

أسرار في حياة هيثم أحمد زكي

كشف المخرج خالد الحجر سرًا عن الراحل هيثم أحمد زكي أثناء تصوير مسلسل "دوران شبرا"، مؤكدا أنه كان منزعجاً من تقليد محمد رمضان للراحل أحمد زكي.

لماذا كان يغضب هيثم أحمد زكي من محمد رمضان؟

ونشر عبر حسابه على موقع “فيسبوك” منشوراً نصه: "ده بجد، أثناء تصوير مسلسل دوران شبرا، هيثم أحمد زكي كان زعلان إن محمد رمضان كان بيقلد أبوه أحمد زكي في معظم المشاهد".

وتابع: "هيثم كان موجوع جامد، بس الغريب أن هيثم كأنه لي أحمد زكي في معظم المشاهد".

حفل محمد رمضان

وشوق الفنان محمد رمضان جمهوره، وذلك من خلال فيديو يكشف فيه عن استعداده للسفر إلى مدينة أسوان، لإحياء حفل غنائي، احتفالا بمرور 50 عاما على انتصارات حرب 6 أكتوبر.

ونشر رمضان الفيديو عبر "إنستجرام" قائلا: "صحيت من النوم وببص في الموبيل، لقيت باقي يومين فقط على حفل أسوان، يوم الجمعة المقبل في استاد أسوان، قلت لنفسي أقوم أغير هدومي، وأسافر على أسوان للاستعداد للحفلة"، إذ قام بغناء أغنية "أسوان أسوان" للفنان سيد الفنان، والتي استبدل كلماتها قائلا: "أسوان أسوان أسوان، أنا جايلك زي الرهوان، استني محمد رمضان".

محمد رمضان

سبب وفاة هيثم أحمد زكي

الفنان هيثم زكى هو ابن الممثل الكبير الراحل أحمد زكي والممثلة هالة فؤاد، كانت بدايته الفنية عام 2006 مع فيلم “حليم”، وشارك في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وتوفي في 7 نوفمبر 2019 إثر هبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر ناهز 35 عاما.

بدأ هيثم أحمد زكى مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم “حليم” بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم بالعام التالي ببطولة فيلم “البلياتشو”، لكنه توقف عن العمل الفني لثلاث سنوات قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل “الجماعة”، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال ما بين السينما والتلفزيون مثل مسلسل “دوران شبرا”، الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر وفي 2018 كان أحد أبطال مسلسل “كلبش 2”، واختتمت مسيرته بفيلم “الكنز 2”، وعلى الرغم من مسيرته الفنية القصيرة ولكن ذاكرته سوف تظل خالدة في وجدان الجميع.

ومن أفلامه التي شارك فيها: "حليم، البلياتشو، كف القمر ، نقطة دم ، سكر مر ، الكنز ، الكنز 2"، أما المسلسلات: “الجماعة، دوران شبرا، الصفعة، إمبراطورية مين، السبع وصايا، أستاذ ورئيس قسم، كلبش 2”، وآخر عمل درامى كان فى مسلسل "علامة استفهام" الذى عرض فى عام 2019.

وفى صباح يوم الخميس 7 فبراير 2019، استيقظ الوسط الفني على صدمة كبيرة وهي وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكى عن عمر ناهز الـ 35 عاما إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، ليلحق بأبيه الإمبراطور أحمد زكى وأمه الفنانة هالة فؤاد فى سن صغيرة.