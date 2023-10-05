أمينة عاطف: «سيدات يد الأهلي» يسير بخطوات ثابتة للتتويج باللقب الإفريقي

قالت أمينة عاطف، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» الأهلي، إن النادي يسير بخطوات ثابتة لتحقيق هدفه بالتتويج ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، التي تقام في الكونغو برازافيل.

وأوضحت أن الفريق كان يفتقد لبعض التركيز في الشوط الأول من مباراة فاب الكاميروني، ولهذا لم تكن البداية على القدر المطلوب، لكن ثقة الجهاز الفني واللاعبات ساعدت في الدخول في أجواء المباراة وتعديل مسارها وتحقيق الفوز.

ووجهت أمينة عاطف الشكر إلى جمهور الأهلي لوقوفه الدائم مع جميع فرق النادي، وشددت على أن فريق سيدات يد الأهلي سيبذل قصارى جهده في المباراة القادمة بالبطولة من أجل العبور إلى المباراة النهائية.