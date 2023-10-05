قائد الصاعقة الأسبق: حرب أكتوبر كانت قرارا حتميا بعد تعثر الجهود التفاوضية

قال اللواء الدكتور أحمد يوسف قائد قوات الصاعقة وحرس الحدود الأسبق والمستشار الحالي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إنّ الشق السياسي العسكري في حرب أكتوبر كان له أكثر من مسار، الأول هو السياسي التفاوضي لاسترجاع الأرض المحتلة، والمسار الثاني استعادة الروح القتالية لأفراد القوات المسلحة بعد حرب 1967م.



وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميتين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أنّ المسار الثالث هو الدفاع النشط المستمر أي حرب الاستنزاف، وكان المسار الرابع هو تهيئة المسرح السياسي الدولي والعربي لقبول الحرب بعد فشل كل الجهود السياسية.



وتابع قائد قوات الصاعقة وحرس الحدود الأسبق والمستشار الحالي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أنّ المسار الأول بُذلت فيه معركة دبلوماسية لتجنب الحرب، لكن كل هذه الجهود تعثرت نتيجة لتعنت الجانب الأمريكي وصلف الجانب الإسرائيلي، وكان الحرب هو القرار الحتمي والضروري لاسترجاع الحرب المحتلة.



وواصل: «بدأ الرئيس الراحل جمال عبدالناصر إعادة بناء القوات المسلحة وإزالة آثار الهزيمة لاستعادة الروح القتالية لأفراد الجيش واستعادة الثقة في جهودهم القتالية، وتمّ ذلك على مراحل كثيرة، وأكمل المهمة بعده الرئيس الراحل محمد أنور السادات».

