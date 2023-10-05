جميلة إسماعيل تتسلم توكيلات خوض انتخابات الرئاسة من حقوقيات وناشطات

استقبلت جميلة إسماعيل المرشحة الرئاسية المحتملة، عدد كبير من الشخصيات الحقوقية و الفاعلات النسويات اللاتي حضرن بصفة شخصية لمناقشة جميلة إسماعيل في ملامح برنامجها الانتخابي ومواقفها السياسية بشكل عام والقضايا التي ستتبناها في خطابها وخاصة قضايا المرأة في المجال العام والخاص.



وخلال اللقاء، قامت بعض الناشطات، بتسليم التوكيلات الشعبية التي تم تحريرها لصالح المرشحة المحتملة جميلة إسماعيل.



شارك في اللقاء المحامية هدي عبد الوهاب، وعزة سليمان المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وجواهر الطاهر ، والهام عايداروس وكيلة مؤسسي حزب العيش و الحرية، ويارا أمين، وأسماء رضوان، وشيماء طنطاوي مؤسسة مبادرة ومؤسسة براح آمن، ونيرا حشمت، ونسمة الخطيب المحامية الحقوقية، ومنى عزت الكاتبة الصحفية، ووفاء عشري مسؤولة وحدة المرأة بحزب العيش و الحرية، ومريان سيدهم العضوة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهالة دومة المحامية ومديرة مكتب حرية للمحاماة، وعزيزة الطويل المحامية عضو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.