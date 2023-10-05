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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اللواء نصر سالم: يوم العبور في أكتوبر أسعد أيام حياتنا

اللواء نصر سالم
اللواء نصر سالم

كشف اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق عن ذكرياته بشأن حرب أكتوبر، قائلا إن يوم العبور في حرب أكتوبر كان أسعد أيام حياته، "كلنا نسينا نفسنا في اليوم ده من الفرحة"، وكان واحدا من الأيام التي لا تُنسى، لافتًا إلى أن هجوم الجيش المصري في حرب أكتوبر أحدث حالة من الهلع لدى الجيش الإسرائيلي، وحدثت حالة فزع واضحة بين عناصر الجيش الإسرائيلي. 

نصر سالم يروي ذكرياته مع حرب أكتوبر 

وأضاف "سالم"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في تغطية خاصة احتفالا بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر، أن جملة الجيش الذي لا يُقهر ومثل تلك التصريحات التي خرجت من الجيش الإسرائيلي كانت تصيبه بهيستيريا من الضحك، إذ أن ما رآه في ساحة المعركة من فزع وهلع من الجيش المصري، "فكروني باللي ماسك مسدس مياه بيثبت بيه عساكر، كان أسعد أيام حياتي يوم العبور وإحنا شايفين رعب الجيش الإسرائيلي". 

وروى سالم أحد المواقف له خلال الحرب قائلا إنه طُلب منه استطلاع إحدى المناطق، ونجح في تسلق جبل ليختبئ من جيش العدو، وفي ظلمة الليل أثناء سيره وجد أمامه نورا وأنه يسير منذ 5 ساعات ولم يكن يعلم أنه سار كل تلك المنطقة، "لما النور جه قدامي، كنت خلاص على حافة الجبل والجيش الإسرائيلي قدامي بالظبط وبيبصوا عليا لقيت عساكر الجيش الإسرائيلي تحت الجبل اللي أنا فيه وهما شافوني وأنا شفتهم". 

واستكمل: "أنا اتكشفت عند الجيش الإسرائيلي وكان موضوع صعب وخلاص بنطق الشهادتين وعارف أني كنت هموت وقتها، أنا كل اللي عملته وقتها طبقت اللي اتعلمته، قمت قاعد في مكاني وحددت مدى الإشارات في الجهاز اللاسلكي عن مكان الجيش الإسرائيلي". 

وواصل: "أنا كنت على أعلى جبل موجود في سيناء ارتفاعه أعلى من ألف متر وفتحت الهوائي لقيت نفسي بتصل بالقيادة وبلغت بمكانهم ومجبتش سيرة باللي حصل، ولميت الجهاز اللاسلكي الخاص بيا، وبعدين بقيت أبص للعساكر الإسرائيليين لقيت أصلا أن مفيش حد شايفني منهم، وده من ستر ربنا". 

حرب اكتوبر اللواء نصر سالم الجيش المصري الجيش الإسرائيلي عمرو خليل

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