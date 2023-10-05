مصطفى بكري لـ الطنطاوي : ما غرض سفرك من لبنان إلى الأردن

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن القيادي الإخواني الهارب حلمي الجزار قال إن المرشح أحمد الطنطاوي هو المرشح الأقرب للجماعة الإرهابية، متسائلا "هل أحمد الطنطاوي بيشتغل لوحده، وبيرتب لرحلات لوحده، ولا ده شغل منظم".

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه “كنت بتعمل إيه في لبنان 9 شهور، أتحداك أنك قدمت لدراسة ماجيستير، وما غرض سفرك من لبنان إلى الأردن، كلامك دائما يحمل تجاوز غير معقول، كيف الشعب المصري أن ينتخب شخص غامض، ولو واثق وريني جواز سفرك واثبت إنك ما روحتش الأردن”.

الشعب المصري محدش هيضحك عليه تاني

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن أغلب من يدعمك الآن، هم من دعموا الفوضى سابقا ووجهوا الإهانات للجيش وحرضوا على الشرطة، مؤكدا كل من يقف معك الآن إخواني أو على علاقة بالإخوان، الشعب المصري محدش هيضحك عليه تاني».

